Kampf gegen Massentierhaltung und multiresistente Keime: 40.000 bis 50.000 Tote pro Jahr sind ein Skandal!

__________________________________________________________________(Bochum) - „Multiresistente Keime aus der Landwirtschaft werden in Besorgnis erregendem Ausmaß auf den Menschen übertragen. Dadurch werden unsere Antibiotika zunehmend wir-kungslos“, so Prof. Dr. Klaus Buchner, Europaabgeordneter der ÖDP. Mit seiner „Klaus-graust’s“-Kampagne zeigt Buchner die Zusammenhänge von industrieller Massentierhaltung und der Entstehung multiresistenter Keime auf.Der ÖDP-Europaabgeordnete kommt am 22. September 2017 ins Jahrhunderthaus nach Bochum. Ab 19:00 Uhr stellt er hier sein Konzept zum Kampf gegen multiresistente Keime, auch bekannt unter dem Namen „Krankenhauskeime“, vor. Er macht deutlich, warum für ihn die Abschaffung der Massentierhaltung für die Menschen existenziell erforderlich ist. Multiresistente Keime aus der Landwirtschaft werden in Besorgnis erregendem Ausmaß auf den Menschen übertragen. Dies macht unsere Antibiotika zunehmend wirkungslos.Er referiert auf Einladung des Landesverbands Nordrhein-Westfalen der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP).Die Veranstaltung beginnt am 22. September 2017 um 19:00 Uhrim Jahrhunderthaus, Alleestr. 80, 44793 Bochum.Im Anschluss an den Vortrag ist Gelegenheit zu intensiver Diskussion. Alle Interessier-ten sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist selbstverständlich frei.Die ÖDP und vor allem Prof. Dr. Klaus Buchner freuen sich über den Besuch eines Pressevertreters Ihrer Redaktion zu diesem wichtigen Thema. Selbstverständlich steht er für ein Gespräch Ihnen vor oder nach der Veranstaltung zur Verfügung.Bei Fragen im Vorfeld stehen wir unter der Telefonnummer 0251 / 760 267 45 zur Verfügung.Weiterführende Informationen:Die Vita des Referenten Prof. Dr. Klaus Buchner (MdEP/ÖDP): http://klaus-buchner.eu/vita/Pressefotos: http://klaus-buchner.eu/presse-fotos/Mehr zu Prof. Dr. Klaus Buchner: www.klausbuchner.euMehr zur ÖDP: http://www.oedp.de/Mehr zur Kampagne: www.klausgrausts.euMehr zur ÖDP in Nordrhein-Westfalen: www.oedp-nrw.deMehr zur ÖDP in Bochum: www.oedp-nrw.de/partei/oedp-vor-ort/ruhr-mitte/(Quelle zur Aussage in der Überschrift: 50.000 Tote in Europa durch multiresistente Keime pro Jahr.Angaben für 2015 des ECDC, Europäisches Zentrum für Prävention und die Kontrolle von Krankheiten.)



Bildinformation: Prof. Dr. Klaus Buchner, MdEP/ÖDP Bildrechte: Buchner