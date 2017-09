Die OXY WUNDER MEDIZIN – Anwendungen von A-Z in Gesundheit, Schönheit und Wellness

Sie sind keine Krankheit, aber hässlich: Besenreiser: Als Besenreiser bezeichnet man in der Medizin kleine sichtbare Venen an der Oberfläche der Haut, meistens an den Beinen. Diese erweiterten rot-bläulichen Äderchen können ein Hinweis auf eine Venenerkrankung sein. Oft werden diese Äderchen als kosmeti­sches Problem angesehen. Beim Arzt kann man die Ursache von Besenreisern abklären lassen.Blaue Äderchen werden repariert und unsichtbarDie Hochfrequenz-Therapie ist eine sehr vielseitige Behandlungsmethode, mit welcher man auch erfolg­reich unschöne Besenreiser behandeln kann. Durch die Bestrahlung mit kaltem Plasma werden die defekten Gefäßwände der blauen Äderchen nach und nach wieder gestärkt und repariert, so dass diese nicht mehr durch die Haut hindurch scheinen.HF-Stab in Kombination mit WirkstoffenMit dem HF-Stab, den man günstig im Versandhandel erwerben kann, ist die Behandlung von Besenreisern sehr einfach und effektiv. In Kombination mit einer klassischen Venencreme, die z.B. die Wirkstoffe Rosskastanie, Rotes Weinlaub oder Arnika enthält, kann man die störenden Besenreiser mit der Punkt- oder Flächenelektrode leicht selbst behandeln. Wenn man diese Behandlung täglich 1 mal vornimmt, dann sollten nach drei Wochen kleine Besenreiser verschwunden und größere sichtbar reduziert sein. Eine ausführliche Anleitung der Besenreiser-Behandlung erklärt Vanessa Halen in ihrem Erfolgs-Ratgeber DIE OXY WUNDER MEDIZIN.Eine kostenlose Erklärung über die Wirkung, Anwendung und Heilkraft der HF-Therapie finden Sie auf Philognosie.netWeitere Informationen über die wundervolle HF-Therapie, kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:Die OXY WUNDER MEDIZIN – Anwendungen von A-Z in Gesundheit, Schönheit und WellnessDer Top-Ratgeber von BoD-Bestseller-Autorin Vanessa HalenISBN 978-3-7357-7809-396 Seiten – 12,90 Euro



