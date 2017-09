Bücher sind Türen in die große, weite Welt

Bücher sind für junge Leser Türen in die große, weite Welt. Sie erleben dort Dinge, die sie im normalen Leben nicht erreichen können. Mit den folgenden Buchtipps taucht der Leser auch in Welten ein, die im realen Leben nicht zu erreichen sind.DER WELTEN RUFEleonora, die Tochter des Burgherrn Magistrus, reist durch den Zauberwald. Bald findet sie einige Gefährten, die sie auf ihrem abenteuerlichen Weg begleiten. Doch dunkle Gestalten bedrohen die Welten und bringen Gefahr. Zwiespalls Geburt vernichtet das Gleichgewicht und nun heißt es, gegen die Welt der Dunkelheit und Finsternis anzutreten.Taschenbuch: 208 SeitenVerlag: Karina-Verlag (10. Februar 2015)Sprache: DeutschISBN-10: 3903056162ISBN-13: 978-3903056169MALVADINS ZAUBER – WUSCHJenseits unserer Vorstellungskraft liegt die magische Welt Malvadin. Ein Land der Träumer, das voller Wunder ist. Ein Ort, in dem jedes Geschöpf lange Zeit friedlich und glücklich lebt. Doch dann nimmt das Unglück seinen Verlauf. Der Mensch entdeckt diese Welt für sich, und mit ihm zieht das Böse sowie seine Diener in Malvadin ein. Die einstige friedvolle Ordnung zerbricht, und ein Krieg der jahrzehntelang tobt, zerstört alles was jemals an Gutem in Malvadin existierte. In diese Welt wird Wusch, das Kind einer verbotenen Verbindung von einer Hochelbrax und eines Schattenelbrax, geboren. Ab dem Tage ihrer Geburt ist Wuschs Leben von Traurigkeit gezeichnet. Vom Volk verachtet bleibt ihr nur die Magie.Als sie eines Tages einen schwerwiegenden Fehler begeht, wird die kleine Elbrax von aus dem Dorf verstoßen. Fortgejagt, einsam und ohne ein Ziel begibt sie sich auf ihre Reise. Immer auf der Suche nach dem Glück. Der Weg ist jedoch steinig und gefährlich, denn Wusch verbirgt ein Geheimnis, das nicht einmal sie selber kennt.Taschenbuch: 324 SeitenVerlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (10. November 2015)Sprache: DeutschISBN-10: 3903056650ISBN-13: 978-3903056657BIS ZUM ANFANG DER ZEITFerien in den Alpen ... Langeweile vorprogramiert. So jedenfalls denkt Leon. Auch Emma und Malte tragen nicht zur Besserung der Laune bei. Bis zum Auffinden des Bergkristalls, der besondere Kräfte ikn sich birgt. Ein großes Abenteuer - eine Reise in die Vergangenheit - beginnt.Immer weiter in der Geschichte zurück führt sie der Kristall. Die jugendlichen durchreisen Erdzeitalter um Erdzeitalter, erleben hautnahm die Zeit, in der die Dinosaurier den Planeten bewohnten und begreifen, dass diese Reise durch Zeit und Raum sie soweit zurückführt, bis es keine Lebensbedingungen für Menschen mehr gibt.Wird ein sprechender Kristall sie zurück in die Gegenwart bringen? Gibt es ein Zurück?Taschenbuch: 160 SeitenVerlag: Nova MD; Auflage: 1., Erstauflage (10. Juli 2017)Sprache: DeutschISBN-10: 3961113874ISBN-13: 978-3961113873Alle Infos unter:Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.



Bildinformation: Britta Kummer