Mülltonnenbox mit bestem Bedienkomfort

Mülltonnenboxen liegen im Trend. Die meisten Modelle überzeugen mit tollem Design, enttäuschen jedoch bei der Funktionalität. Das hat die HALA GmbH jetzt geändert und bietet eine optisch ansprechende und leicht bedienbaren Lösung an.Immer mehr Hausbesitzer bringen ihre Mülltonnen in Behausungen unter. Das hat vor allem optische Gründe. Die verschieden farbigen Mülltonnen sind nicht gerade ein schöner Anblick. Neben einfachen Müllhäuschen aus Holz oder Mülltonnenschränken werden vor allem Boxen aus Metall angeschafft. Sie sind langlebiger und passen gut in moderne Wohnanlagen.Wenn es um die Müllentsorgung geht, ist die Handhabung aller am Markt erhältlich Mülltonnenboxen jedoch umständlich. Entweder steht die Tonne falsch herum in der Box, um den Deckel zum Einwerfen des Mülls zu öffnen, oder die Tonne steht in der richtigen Richtung, das Risiko besteht jedoch, dass man sich beim Müll einwerfen wegen des Deckels schmutzig macht.Die HALA GmbH aus Lauterbach hat sich dem Bedienproblem der Mülltonnenboxen angenommen und eine genial einfache Lösung entwickelt. Die Mülltonne wird mit geöffnetem Deckel in die Box geschoben. Der gravierende Unterschied zu anderen Verfahren ist der Innenbügel. Er hält die Tonne, wenn sie nach vorne gezogen wird, um sie zu befüllen. Ein beweglicher Innendeckel in der Mülltonnenbehausung dient als Ersatzdeckel. Er öffnet bzw. schließt die Mülltonne beim Befüllen.Im Frühjahr 2017 platzierte sich die Idee des Metallbauunternehmens beim Fuldaer Innovationspreis des Handwerks unter die Top 10. Zuvor erhielt der Innenmechanismus der HALA-Mülltonnenbox einen Gebrauchsmusterschutz. Im Verlauf des Jahres wurden auf mehreren Messen die Mülltonnenboxen einem interessierten Publikum vorgestellt. Die Resonanz war durchweg positiv.Alle Komponenten der Mülltonnenbox sind nun zur Serienreife entwickelt worden und werden von der HALA GmbH direkt vertrieben. Lieferbar sind zwei Modellvarianten. Eine modular aufgebaute Mülltonnenbox, genannt "Komfort" und eine Einzelserie, genannt "Piccolo". Die Mülltonnenboxen sind für Ton-nen von 120 bis 360 Liter lieferbar. Allen Müllboxen gemeinsam ist der Haltebügel zur Sicherung der Kippfunktion und der Zusatzdeckel. Ebenso gleich ist die hochwertige Verarbeitung aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech. Die Säulen aus Edelstahl gibt es exklusiv bei der Serie "Komfort".Optional erhältlich sind Pflanzwannen, Innenbeleuchtung und Schließanlagen für die Tür. Darüber hinaus können die Türen und Seitenteile mit beliebigen RAL-Farben bestellt werden. Individuelle Laserausschnitte zur Bezeichnung der Müllarten oder zur Kennzeichnung der Hausnummer runden das Angebot an Zubehör ab.Informationen zu den HALA-Mülltonnenboxen sind auf der Website unter www.hala-gmbh.de zu finden.



Bildinformation: Die HALA Mülltonnenboxen Modell "Komfort" aus Edelstahl und verzinktem Stahlblech