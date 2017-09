Reichlich Leistung fürs Geld: FOCALs neue FPX-Verstärker

Mit den FPX-Endstufen hat die französische High End Marke FOCAL im Frühjahr 2017 eine komplett neu entwickelte Verstärkerlinie auf den Markt gebracht. Die FPX-Serie deckt mit fünf Modellen das komplette Einsatzspektrum ab. In Heft 05/2017 hat die Zeitschrift Car & HiFi jetzt drei Endstufen dieser Serie gründlich getestet und prämiert. Der Mono Amp FPX 1.1000, die 4-Kanal FPX 4.800 sowie die 5-Kanal FPX 5.1200 werden in der Spitzenklasse mit dem Prädikat Preis/Leistung "sehr gut" ausgezeichnet.Car & HiFis Fachjournalisten sind beeindruckt von der Konstruktion der neuen Amps. Anstelle des bei vielen Marken üblichen Platinendesigns präsentieren sich die drei Class-D Verstärker mit "neu entwickeltem, eigenständigen Layout ", bei dem Leistung und eine kompakte Bauform im Vordergrund stehen: "Die Franzosen benutzen integrierte Treiberchips, diese treiben dann "richtige" Leistungstransistoren. So wird auf der Platine Platz gespart und dennoch mit den großen Transistoren viel Leistung erzeugt."ÜBERZEUGENDER AUFTRITT IM MESSLABOR"Im Labordurchgang zeigen die FPX Amps ihre hohe Klasse", urteilt Car & HiFi über die Performance im Messlabor. "Bis auf die Dämpfungsfaktoren sind alle Messwerte überdurchschnittlich." Die Leistungsabgabe der FPX 4.800 lässt mit 99 Watt an 4 Ohm und 167 Watt an 2 Ohm sicher nichts zu wünschen übrig. Das 5-Kanal Modell FPX 5.200 punktet mit 4 x 84 Watt an 4 Ohm für die Kanäle 1 - 4, während die 1-Ohm stabile Mono mit fast 1 Kilowatt Leistung zu Buche schlägt.Bei allen Verstärkern beeindrucken die Tester jedoch nicht nur die Spitzenleistungen, sondern auch die Art der Leistungsabgabe: "Die FPX Endstufen liefern extrem saubere Leistung ab und halten sich bei den Verzerrungen sehr zurück, sogar die Monokanäle liefern Spitzenwerte ab, was nochmals die Klasse der Verstärker unterstreicht."Die "effizient arbeitenden" FPX-Verstärker bieten, so Car & HiFi, nicht nur "reichlich Leistung fürs Geld", sondern brauchen sich auch mit ihrer Ausstattung "nicht zu verstecken": "Die Basskanäle sind mit Fernbedienung, Boost und Subsonic sehr ordentlich ausgestattet. Alle Verstärker haben innen liegende Mini-Stecksicherungen und sorgfältige Filterungen an Ein- und Ausgängen."FASZINIERENDE KLANGPERFORMANCEAls "hochklassige Wiedergabe", beschreiben die Fachjournalisten die Klangauftritte der FPX 4.800 und FPX 5.1200. "Beide gehen frisch ans Werk und klingen quicklebendig. Bläsereinsätze oder Dynamiksprünge werden problemlos gemeistert. Auch Frauenstimmen profitieren von der Charakteristik der FOCAL-Amps, sie tönen klar und detailreich." Aber auch die "saubere" Bassperformance der FPX 1.1000 und FPX 5.1200 kann die Tester überzeugen. "Knackige Bassdrums machen Spaß und kommen mit der richtigen Dosierung auf den Punkt. (...) Tiefbasseinlagen können sie konturiert wiedergeben, und das mit Pegel, so dass wir nichts zu beanstanden haben."BEGEISTERTES FAZIT"Mit den FPX präsentiert FOCAL zeitgemäße Amps mit kompakter Bauform und jeder Menge Performance", urteilen die Fachjournalisten abschließend. "Insgesamt können wir den FOCALs ein hervorragendes Zeugnis ausstellen. Die Verstärker sind technisch blitzsauber gemacht und bieten jede Menge Technik fürs Geld."



Bildinformation: Focals neue FPX-Endstufen im Test