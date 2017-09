Eingepfercht und umgebracht: Tierschutz steht im Mittelpunkt

(Krefeld) –Der Tierschutz steht im Mittelpunkt des politischen Frühstücks der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) am Samstag, dem 16. September in Krefeld. Die Bundestagskandidatin der ÖDP, Christina Flora Aldenhoven, wird ab 10:00 Uhr im Bio Cafe Bettinger in der Friedrich-Ebert-Straße 240, 47800 Krefeld, unter dem Titel:„Eingepfercht und umgebracht“insbesondere auf die Situation in der Massentierhaltung eingehen.Die Veranstaltung beginnt um 10:00 Uhr. Gäste sind herzlich willkommen.



Bildinformation: Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) Region Düsseldorf und Niederrhein