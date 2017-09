Die BI- und Analytics-Beratung mayato erweitert das Management-Team ihres österreichischen Tochterunternehmens. Friedrich Winter (44) wird zukünftig als Managing Partner die strategische Weiterentwicklung der mayato AT GmbH maßgeblich mitbestimmen. Der Manager verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung in der Unternehmensberatung und den Bereichen Business Intelligence und Analytics. Vor seiner Tätigkeit bei mayato verantwortete er als Senior Industry Consultant bei Teradata die Märkte Österreich und Osteuropa. Zuvor leitete Friedrich Winter als Vice President of Proposition Management bei T-Mobile Austria das Angebotsmanagement der Zweitmarke tele.ring.Nils-Henrik Wolf, Geschäftsführer von mayato AT, freut sich über den neuen Partner: "Seine langjährige Erfahrung im BI- und Analytics-Umfeld gepaart mit tiefgreifenden Kenntnissen im Telekommunikationsmarkt passen hervorragend in unser Portfolio." Insbesondere in internationalen Projekten bewies Friedrich Winter seine Fähigkeit als "Bindeglied" zwischen Business und IT. Basierend auf seinen tiefgreifenden Kenntnissen in den Bereichen Customer Relationship Management, Data Warehouse, Big Data und Analytics entwickelte er Business Roadmaps für Information Management sowie Kundenlebenszyklen und Customer Journeys für Kunden von Weißrussland bis zu den Niederlanden.



Bildinformation: Friedrich Winter wird Managing Partner bei mayato AT (Bildquelle: @mayato)