In jeder Branche sind Drahtbiegeteile im Einsatz

Drahtbiegeartikel sind universell einsetzbar - diese Nachricht hat heimische Drahtbiegeartikelhersteller zu neuen Absatzmärkten verholfen.Dass Stahldraht ein absolut pflegeleichter und strapazierfähiger Rohstoff ist, daran gab es noch nie einen Zweifel. Allerdings wurde Stahldraht fast ausschließlich in einigen bestimmten Industriezweigen eingesetzt. In dieser Hinsicht hat sich in den letzten 10 Jahren einiges getan. Drahtbiegeartikel sind längst nicht mehr nur in der Industrie zu finden, obwohl sie dort auch ganz neue Glanzleistungen vollbringen. Drahtbiegeteile werden in der Hobby und Künstler Branche immer mehr akzeptiert und eingesetzt. Hier hat das Ideenreichtum fast keine Grenzen. Es gibt diverse Möglichkeiten Draht zu veredeln bzw. zu verschönern. Das war der Hauptpunkt der dazu geführt hat dass diese zwei Branchen Drahtbiegeteile immer mehr einsetzen. Außerdem kommt natürlich noch die Langlebigkeit im gegensatz zu vielen anderen Materialien wie Plastik oder beispielsweise Holz hinzu.DrahtbiegteileDie Firma DBS Drahtbiege Solutions GmbH & Co. KG aus dem Oberfränkischen Michelau hat die Hobby Branche schon längst zu den bestehenden Hauptumsatzmärkten gewonnen und verzeichnet dort nennenswerte Umsatzgrößen. Nach eigenen Angaben des Firmengründers Armin Zecevic (36) ist hier sogar noch Potenzial nach oben. Er erklärt weiter, es gibt nahezu keine Branche mehr in der keine Drahtbiegeteile eingesetzt werden können. Man muss nur aufmerksam Marktforschung betreiben und im richtigen Moment handeln um seinen Absatzmarkt zu erweitern.Drahtbiegen



Bildinformation: Drahtbiegeteile