Daniel Plesetz verstärkt den Außendienst der KESSEL AG in Österreich

Daniel Plesetz ist seit Juni 2017 für die Kessel AG in Österreich als Außendienstmitarbeiter tätig. Seine neue Aufgabe umfasst die aktive Betreuung der Planer und Architekten sowie der Fachhandwerker und Großhändler in der Steiermark, in Kärnten und im südlichen Burgenland. Darüber hinaus kümmert er sich um die Akquise neuer Kunden. Der gelernte HKLS Installateur verfügt über zahlreiche Zusatzqualifikationen im Vertrieb, die er bereits in seiner vorherigen Tätigkeit als Gebietsleiter eines Sanitärprodukteherstellers einsetzen konnte. "Ich freue mich bei meiner Arbeit für KESSEL besonders auf neue Projekte und Geschäftsbeziehungen sowie meine Aufgabe als Schnittstelle zwischen Vertrieb und Technik", erklärt Daniel Plesetz.Positives Unternehmensimage hat überzeugtMit seinem Wissen und seinen Fähigkeiten sowie der Freude am Vertrieb will Daniel Plesetz langfristig dabei helfen, den Absatz und die Bekanntheit von KESSEL-Produkten in Österreich weiter zu steigern. Für KESSEL entschied sich der erfahrene Außendienstmitarbeiter, da er die Produkte sowie das Unternehmen selbst bereits durch seine langjährige Branchenerfahrung in Österreich gut kennt. "Produkte mit Alleinstellungsmerkmalen wie die Hybrid-Hebeanlagen sind sehr gefragt. Ebenso steigt kontinuierlich die Nachfrage nach hochwertigen Geräten in Form von Rückstauverschlüssen, Abläufen und natürlich Abscheideanlagen", fasst Daniel Plesetz die Marktsituation für KESSEL in Österreich zusammen.



Bildinformation: Daniel Plesetz unterstützt seit Juni 2017 das österreichische Vertriebsteam der KESSEL AG. (Bildquelle: KESSEL AG)