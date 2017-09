Du bist da und ich weiß, du machst meine Träume wahr.Nach ihren im Airplay sehr erfolgreich gelaufenen Hits "Und das Feuer brennt" und "Die Lieder einer Frau", knüpft das Allroundtalent und die Grand Dame des guten Schlagers mit ihrer neuen Single "Du bist da" nahtlos an der Reihe wunderschön-eingängiger Songs an.Eine besondere emotionale Wärme und Tiefe geht aus ihren Liedern hervor, was die Sängerin zu einer einmaligen Solokünstlerin macht und ihren Liedern diese auffällige gefühlvolle Note - und auch Tiefe - verleiht. Das alles verknüpft sie bei "Du bist da" mit ureigener Energie und echter Überzeugungskraft, denn der Text stammt aus der Feder der Künstlerin selbst. "Es wurde für mich zur Herzensangelegenheit, die Erfahrungen, die ich im Laufe der letzten Jahrzehnte gemacht habe, die Hochs und auch Tiefs des Lebens, die Kunst nach Vorne zu blicken, Türen, die sich öffnen zu erkennen und den Mut zu haben, durchzugehen, meinen Zuhörern weiterzugeben.", so die Kosmopolitin."Du bist da" zeigt das Wunder der Liebe in all ihren Facetten. So kann sie einen unverhofft in jeder Lebenslage und auch in jedem Lebensstadium (erneut) treffen, auch wenn man selbst die Hoffnung schon verloren hat. Marie Vell möchte ihren Fans - in dem von keinem Geringeren als Schlagerproduzenten-Grösse Willy Klüter produzierten und arrangierten Titel - Mut machen, immer an die große Liebe bzw. an eine neue Liebe zu glauben und sich an dieser voller Lebenslust zu erfreuen."Du bist da" ist ab dem 8. September 2017 digital verfügbar und gibt einen weiteren Vorgeschmack auf ihr anstehendes Album "Kein Weg ist zu weit" (VÖ 9.02.2018).Besuchen Sie Marie Vell auf ihrer Homepage www.marievell.com und auf Facebook www.facebook.com/marievellofficial/



