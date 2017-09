AutoCAD Betriebsschulung Online - Wie geht das denn?

Viele Firmen die in Ihrem alltäglichen Geschäft AutoCAD nutzen, sehen sich, vielleicht nicht jedes Jahr, aber doch immer wieder in regelmäßigen Abständen mit Programm Updates konfrontiert, die nicht ohne weiteres von jedem Mitarbeiter allein zu bewältigen sind.



Andere haben durch neue Mitarbeiter, Mutterschutz Vertretungen oder übernommenen Lehrlingen einen ganz unterschiedlichen Wissenstand in Ihrem Betrieb, was die Nutzung von AutoCAD Lizenzen betrifft.



Ist es deshalb nötig jedes andere Jahr ein Teil der Mitarbeiter zu einem Auswärtskurs für AutoCAD zu schicken? Die Kosten dafür können sich schnell anhäufen und es bleibt die Frage offen, ob sich der hohe Kostenaufwand wirklich so schnell wieder bezahlt macht.



Viele entschließen sich deshalb, nur selten Ihre Mitarbeiter entsprechend zu schulen. Macht das in der täglichen Anwendung einen Unterschied? Verliert der Betrieb deshalb wirklich?



Seit einiger Zeit ist AutoDesk dazu übergegangen die Lizenzen für AutoCAD nur für einen befristeten Zeitraum als Abonnement zur Verwendung freizuschalten. Dies hat den Vorteil, das man immer mit der neusten Version des Programms arbeitet und schneller zwischen verschiedenen Programmarten wechseln kann. Allerdings bedeutet das auch, das alle Mitarbeiter up-to-date gehalten werden müssen um effektiv mit AutoCAD zu arbeiten. Ist dies nicht der Fall, kommt es schnell zu Fehlern und eine reibungslose Zeichnungskommunikation ist nicht mehr gewährleistet.



Zurück zur Ursprungsfrage, inwieweit können da Online AutoCAD-Betriebsschulungen die Lösung sein? Die Firma CAD-Schulungen in Köln mit David Thompson als erfahrenen Coach, bietet hier eine kostenübersichtliche und zeiteffektive Alternative.



Die zu schulenden Mitarbeiter können direkt an Ihren eigenen PC, die AutoCAD Schulung wahrnehmen. Die Schulung kann zu einem Zeitpunkt stattfinden, die für den Arbeitsablauf des Betriebs am günstigsten ist. Und da es sich um ein Intervalltraining handelt, können die gelernten Inhalte gleich in die Praxis umgesetzt werden.

In Kurz…man konzentriert sich hier aufs Wesentliche, die Dinge die der Mitarbeiter wirklich konkret nutzt und braucht.



Ein weiterer Vorteil der Online AutoCAD Betriebsschulung besteht darin, dass man unabhängig von einer Lokalität ist. Einzig und allein ein Internetanschluss ist nötig, sowie eine AutoCAD Lizenz die für die Zeit der Schulung auch als kostenfreie Demo-Version für 30 Tage von AutoDesk heruntergeladen werden kann.



Für weitere Infos hierzu wenden Sie sich direkt an den Anbieter:

CAD-Schulungen in Köln, David Thompson