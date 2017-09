Lifesize kann seine Kundenzahl durch kontinuierliche Innovationen mehr als verdoppeln

(Mynewsdesk) HAMBURG, DEUTSCHLAND and AUSTIN, TX--(Marketwired - 14. September 2017) - Lifesize®, ein weltweit führender Anbieter und Innovator im Bereich Videokonferenztechnologie, verzeichnet seit dem letzten Jahr ein immenses Wachstum, darunter eine Steigerung seiner Kundenzahl um 110 Prozent - basierend auf kontinuierlichen Innovationen und einem Fokus auf Kundenerfolg. Ein Beispiel für das Engagement des Unternehmens, Neuerungen voranzutreiben und Kundenanforderungen zu erfüllen, ist die von Grund auf neu entworfene Lifesize App. Diese neue Version der Cloud-basierten Collaboration-Plattform ermöglicht hochauflösende Audio-, Web- und Videokonferenzen und steht nach einem umfassenden und erfolgreichen Beta-Programm ab sofort zur Verfügung.



Neben der Steigerung der Neukundenzahl, konnte Lifesize auch die Zahl der Lizenzen bei den Bestandskunden ausbauen, die die Cloud-basierte Lösung weiteren Mitarbeitern zur Verfügung gestellt und mehr Konferenzräume damit ausgestattet haben. Insbesondere die Zahl der aktiven Nutzer des Lifesize Enterprise Pakets, der höchsten Stufe der angebotenen Subscription Services, stieg um beinahe 50 Prozent seit dem letzten Jahr. Lifesize-Kunden fügten seit dem letzten Jahr darüber hinaus 76 Prozent mehr integrierte Endgeräte zu ihren Accounts hinzu und zeigen damit, wie wichtig für eine produktive Zusammenarbeit in Unternehmen Huddle Rooms und Konferenzräume sind.



Das enorme Wachstum von Lifesize und unsere Innovationen bestärken uns darin, die Bedürfnisse unserer Kunden umfassend zu erfüllen, um Tag für Tag sicher, zuverlässig und mühelos sowohl intern als auch extern zusammenarbeiten zu können", sagte Craig Malloy, CEO, Lifesize. Unser Erfolg, die Kundenzahl mehr als zu verdoppeln, sowie auch das Wachstum bei den Bestandskunden seit dem letzten Jahr, bestätigt unsere Auffassung, dass Kunden sowohl eine Cloud-basierte Collaboration-Plattform als auch nahtlos integrierte Konferenzraumsysteme benötigen. Die neu gestaltete Lifesize App wird unseren Wachstumskurs sowie den unserer Kunden und Partner weiter fortsetzen. Die App sorgt für eine wirklich unkomplizierte Zusammenarbeit, ob zwischen Mitarbeitern an ihren Schreibtischen, zuhause oder in Konferenzräumen."



Einfache, unkomplizierte Zusammenarbeit



Basierend auf dem Feedback von Lifesize-Kunden wurde die neue App komplett neu aufgesetzt, um eine intuitive, mühelose Benutzererfahrung zu schaffen. Die App bietet eine neue Benutzeroberfläche (UI; User Interface) und Funktionen wie Smart Matching bei der Suche und One-Click Calling, um eine einfachere, schnellere, intelligentere und flexiblere Kommunikation und Zusammenarbeit zu ermöglichen.



Bei zehn Niederlassungen in den USA sowie einer in Indien ist die Video-Zusammenarbeit entscheidend für den Austausch unserer internen Teams miteinander, um innovative Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln und bereitzustellen", sagte Michael Rinken, Chief Technology Officer, Mazzetti. Lifesize ist eine Notwendigkeit für uns, und die neue App erlaubt es uns, noch effektiver zusammenzuarbeiten. Wir haben die App während des Beta-Programms getestet und waren froh, dass unser Feedback in das Endprodukt mit aufgenommen wurde. Die konsequente Benutzeroberfläche der App über Desktop und Web-Browser sowie Neuerungen wie die Moderator-Funktion, mit der Teilnehmer ausgewählt bzw. stumm geschaltet werden können, sorgen für hohe Benutzerfreundlichkeit. Für unsere Endanwender und IT-Mitarbeiter ist dies genau das Richtige."



Kontinuierliche Innovation, kontinuierliches Wachstum



Neben der neuen App hat Lifesize innovative Produkte und Funktionen eingeführt und ein starke Kundenbetreuung aufgestellt. Dies resultierte in einem Anstieg der Zahl der aktiven Nutzer des Lifesize Enterprise Pakets von fast 50 Prozent und 76 Prozent mehr hinzugefügten integrierten Endgeräten pro Kunden-Account.



Zu den eingeführten Innovationen seit dem letzten Jahr zählen u.a.:



* Lifesize Icon 450 - Das HD-Kamerasystem bietet eine Smart-Framing-Funktion, die auf künstlicher Intelligenz (KI) basiert und Personen automatisch im Raum erfassen kann. Alle Funktionen sind in einem kompakten Paket integriert. Das System ist einfach einzurichten und bietet automatische Aktualisierungen sowie automatisches Pairing mit den Cloud-basierten Diensten von Lifesize. Die Verkaufszahlen der Lifesize Icon 450 haben sich in den vergangenen sechs Monaten mehr als verdoppelt.



* Lifesize Live Stream - Diese einfache, sichere Lösung bietet hohe Flexibilität und ermöglicht es IT-Administratoren, in unbegrenzt vielen virtuellen Lifesize-Meetingräumen gleichzeitig Live-Streaming-Events mit bis zu 10.000 Teilnehmern und 50 per Videokonferenz verbundenen Standorten pro Event einzurichten.



* Interoperabilität mit Skype® for Business* - Diese verbesserte Interoperabilität vereinfacht plattformunabhängige Audio-, Video- und Web-Konferenzen und macht Lifesize zum einzigen SaaS-basierten Videokonferenzanbieter, der es Benutzern ermöglicht, Direktanrufe von Skype for Business für 1:1-Gespräche und Gruppenkonferenzen zu tätigen.



* Finanziell abgesichertes Service Level Agreement (SLA) - Lifesize garantiert eine Verfügbarkeit der Lifesize App von 99,9 Prozent für Kunden, die das Paket Extreme Support gewählt haben. Sollte Lifesize diese außerordentlich hohe Verfügbarkeit einmal nicht bereitstellen können, so haben Extreme Support-Kunden Anspruch auf Verrechnung mit ihrem Paketpreis.



Eine komplette, ganzheitliche Lösung



Lifesize sorgt für eine bessere Zusammenarbeit, wie sie nur wenige andere Cloud-Videokonferenzanbieter ermöglichen können", sagte Robert Arnold, Industry Principal Connected Work, bei den Analysten von Frost & Sullivan, in einer aktuellen Produktbewertung. Die Herstellung und Unterstützung eigener Hardware- und Software-Endpunkte, Anwendungen und Netzwerke zur Bereitstellung von Diensten bietet Lifesize eine bessere Qualitätskontrolle und volle Verantwortung für die gesamte Lösung. Hinzu kommen neue Funktionen wie verzeichnisbasierte Direktwahl, Ad-hoc- und geplante Besprechungen, In-Session Ruf-Eskalation und ein einziges Ecosystem, um End-to-End-Collaboration-Lösungen zu standardisieren und verschiedene Konferenzräume und -arten in nahezu jedem Geschäftsumfeld zu unterstützen."



Über die neue Lifesize App



Zu den wichtigsten neuen Funktionen der Lifesize App zählen:



Einfache Navigation:



* Globale Suche mit Smart Matching: Suche nach Kontakten, Besprechungen und Räumen durch eine globale Suche, wodurch sich ein Merken des genauen Namens erübrigt.



* Vergangene Meetings und Favoriten: Auflistung verpasster Anrufe oder besuchter Meetings und ein Klick für den sofortigen und unmittelbaren Start über den Homescreen. Anwender können einen Kontakt, ein Meeting oder einen Konferenzraum als Favoriten speichern, um schnellen Zugriff direkt vom Home-Bildschirm zu erhalten.



* Erweitertes Verzeichnis: Eine alphabetische, filterbare Kontaktliste mit Anwesenheit und Favoriten lässt sich aufrufen - mit Video-, Audio-, Chat-Funktion; ein Meeting lässt sich einberufen; mit einem Klick auf einen Kontakt wird dessen Visitenkarte angezeigt.



Flexible Meetings:



* Einfache Meetinganfragen: Planen von Meetings über den Home Screen, eine Chat-Nachricht oder einen beliebigen Konferenzraum im Verzeichnis. Senden von Meetinganfragen per E-Mail, Kalender, Link oder Vorlage.



* Schneller Start: Starten eines Meetings mit jedem Kontakt oder Konferenzraum direkt aus dem Verzeichnis oder durch direktes Wählen einer Nummer.



* Neue Moderator-Funktionen: Einfaches Stummschalten aller oder einzelner Teilnehmer, Beenden des Anrufs für alle Teilnehmer und Hinzufügen von Teilnehmern während eines Meetings.



Einfaches Onboarding und automatische Updates:



* In-App Tutorials: Für einen nahtlosen Onboarding-Prozess stehen In-App Tutorials zur Verfügung; von der geführten Demo bis zur kostenlosen Testversion und während der Einrichtung neuer Benutzerkonten.



* In-App Updates: Profitieren Sie von In-App-Release-Benachrichtigungen und schrittweisen Anleitungen sowie Bannern für Systemalarme und neuen Funktionsankündigungen mit mehrsprachiger Unterstützung.



* Automatische Updates: Empfangen Sie automatische Updates für die Desktop-Anwendung im Hintergrund, um neueste Funktionen ohne die Unterstützung der IT-Abteilung nutzen zu können.



