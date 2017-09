13. Hochzeitsmesse Black & White im Bayerischen Hof

Im Oktober wird der Bayerische Hof erneut zum Mekka für Heiratsfreudige, angehende Ehepaare und Pärchen, die es vielleicht mal werden wollen. Das Erlanger Businesshotel veranstaltet am 15.10. seine bereits 13. Hochzeitsmesse. So weit, so gut - doch was ist anders, was ist neu? "Wir haben unsere gesamte Konzeption überdacht und neu gestaltet", sagt Gianni Dottori, Direktor des 4-Sterne-Hotels in der Schuhstraße.Das Event-Team des Hotels hat sich tatsächlich viel überlegt: Erstmals wird die Messe unter dem Motto "Black & White" präsentiert, der Bayerische Hof wird sich in den klassischen, mit einer Hochzeit eng verbundenen Farben, Schwarz und Weiß präsentieren. Neu ist auch, dass eine Wedding-Planerin die Gäste und Besucher der Messe durch den Tag führen wird, indem sie verschiedene Showteile moderiert und die unterschiedlichen Aussteller vorstellt. Die Betriebe, die sich erstmals nicht nur im großen Hofgewölbe sondern auch in der Lobby des Hotels präsentieren, bieten eine bunte und interessante Mischung für alle Themen rund um das Heiraten. "Über die Hälfte der Aussteller sind zum ersten Mal auf unserer Hochzeitsmesse dabei", erzählt Salesmanager Stefan Frank enthusiastisch, "wir haben interessante Betriebe gehalten und neue, hochkarätige Dienstleister mit ins Boot geholt".Neben Ständen für Hochzeitsschmuck, Hairstyling, Braut- und Dessousmoden, Hochzeitstorten, Reisebüros für die Flitterwochen, DJs und Fotostudios mischen sich diesmal auch Betriebe für Kinderbetreuung, ein Tanzstudio, zwei Wedding Planer und viele mehr. Besucher können das Angebot eines Food Trucks genießen, an den Kuchen einer Bäckerei oder vom hauseigenen Burger- und Grillwurst-Stand naschen, ihren Durst an einem Prosecco-Brunnen stillen und währenddessen einer Live-Band lauschen. Hört sich schon fast mehr nach einer Show als einer Messe an? Das ist auch so gewollt: "Wir wollen, dass unsere Besucher sich hier nicht nur informieren, wir wollen auch, dass sie sich unterhalten fühlen und den Tag genießen können. Wir wollen uns von dem klassischen Messe-Charakter abheben und unseren Gästen eine ganztägige Märchenwelt präsentieren", sagt Stefan Frank. "So wie eine Hochzeit eben sein sollte."Unterstützt wird dieser Gedanke durch verschiedene Showeinlagen, wie den mehrmaligen Braut- und Dessous-Modenschauen und dem neuen Brautstrauß-Wurf, dessen Fänger(in) sich auf einen Gewinn freuen darf. Vor dem Haus werden schöne Limousinen, edle Oldtimer und ein imposanter Hummer H1 für die Besucher zu bestaunen sein. "Wir sind mindestens genauso gespannt wie unsere Gäste und freuen uns auf eine wirklich großartige Messe", sagt Gianni Dottori.Die Messe wird am 15. Oktober von 11 bis 17 Uhr stattfinden, zeitgleich zum verkaufsoffenen Sonntag in der Erlanger Innenstadt, der Eintritt ist wie immer kostenlos.



Bildinformation: 13. Hochzeitsmesse Black & White im Bayerischen Hof