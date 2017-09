Expert System als KMWorld Trend-Setting Product 2017 ausgewählt

Heidelberg, 14. September 2017 - Expert System (EXSY.MI), ein führender Anbieter von kognitiver Software für die effiziente Verwaltung unstrukturierter Daten, gibt bekannt, dass seine Cogito® Plattform vom KMWorld Magazine als Trend-Setting Product of the Year for 2017 ausgezeichnet wurde. Damit hat die KMWorld Jury die Technologien von Cogito® schon das dritte Jahr in Folge in seine prominente Industriepreisliste aufgenommen.



"Unsere 2017 KMWorld Trend-Setting Product Awards werden für außerordentliche Bemühungen um Innovation und Vorstellungskraft sowie eine kontinuierliche Weiterentwicklung vergeben", so Sandra Haimila, Editor bei KMWorld. "Diese Produkte sind Spiegelbild der Genialität der Entwickler sowie einer breiten Innovationsvielfalt. Vor allem aber haben die 2017 Trend-Setting Products unsere Aufmerksamkeit erregt, weil sie geschäftliche Bedürfnisse erfüllen, indem sie Informationen in verwertbare Ergebnisse verwandeln".



Die Cogito Technologie ist der kognitive Kern der Software von Expert System, mit der Organisationen ihre wichtigsten strategischen Aktivitäten wie Knowledge Management, Cognitive Automation und Corporate Intelligence verbessern können. Angesichts des ständig wachsenden Volumens an Geschäftsdaten bietet Cogito eine bewährte und effiziente Antwort auf eines der größten Unternehmensbedürfnisse: die Beschleunigung und Skalierung von Smart Automation und Information Intelligence. Mit ihr lassen sich Geschwindigkeit, Präzision und Textanalyse in riesigem Umfang kombinieren und so die unmittelbare Verfügbarkeit von Unternehmensinformationen gewährleisten. Dazu ermöglicht sie eine verbesserte Datenverwaltung durch Verminderung von Risiken bei der Erstellung neuer Einblicke sowie die Vereinfachung der kognitiven Automation zusammen mit neuen Effizienzstufen für noch mehr Produktivität durch Bereitstellung kostengünstiger Lösungen für datenintensive Geschäftsprozesse und Kundensupportaktivitäten.



"Wir fühlen uns sehr geehrt, von KMWorld für unser Engagement im Hinblick auf die Unterstützung von Organisationen bei der Neudefinition von Geschäftsprozessen sowie hinsichtlich der Verbesserung der Entscheidungsfindung ausgezeichnet worden zu sein", so Stefan Welcker, Managing Director DACH, Expert System Deutschland GmbH. "Wir sehen diesen Award als eine weitere Bestätigung der bewährten Vorteile von Cogito in Bezug auf die Unterstützung von Innovationsstrategien und Wettbewerbstransformation".