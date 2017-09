Wie beantragen Sie ein Indien Visum?

Sie planen eine Reise nach Indien, dazu ist ein Indien Visum erforderlich. Die Beantragung eines regulären Indien Visums erfolgt entweder über das Indien Visa Center oder über eine Visa-Dienstleistungsstelle. Das Indien Visa Center ist eine vom indischen Konsulat ausgelagerte Visabehörde, die die Annahme der Indien Visumanträge übernimmt. Das bedeutet für Sie: Sie können nur Ihren Visumantrag bei einem solchen Indien Visa Center abgeben. Das indische Konsulat nimmt Ihren Antrag nicht mehr entgegen. Es gibt nur 4 Indien Visa Center in Deutschland, nämlich in Berlin, in Hamburg, in München und in Frankfurt.

Wenn Sie in der Nähe von einem der 4 Indien Visa Center wohnen, dann ist es für Sie natürlich nicht aufwändig, persönlich dorthin hinzufahren. Allerdings müssen Sie die Zuständigkeit des jeweiligen Konsulats beachten. Wohnen Sie beispielsweise in Sachsen, dann müssen Sie nach Berlin fahren.

Die Beantragung eines Indien Visums über eine Visum Agentur kann komplett auf dem Postweg erfolgen. Sie brauchen dabei auch nicht mehr auf die Zuständigkeit zu achten. Die meisten Visum Agenturen können die Anträge aus jedem Bundesland entgegennehmen. Nach dem Eingang Ihrer Unterlagen überprüft die Agentur diese auf Richtigkeit und auf Vollständigkeit, anschließend wird der Antrag durch uns persönlich beim Visa Center eingereicht. Nach der Ausstellung des Indien Visums wird der Reisepass mit dem Visum an Sie zurückgeschickt.

Seit 2014 besteht eine zweite Möglichkeit, ein Indien Visum einfach online per E-Mail zu beantragen, das sogenannte Indien E-Visum (Indien ETA). Ein großer Vorteil des E Visums besteht darin, dass Sie den Reisepass und Passfoto nicht per Post zu einer Visum Agentur schicken müssen. Die Scans vom Reisepass und Foto reichen schon für die online Beantragung aus. Die Genehmigung eines E-Visums wird auch per E-mail erteilt.

Das E-Visum kann spätestens 3 Tage vor Ihrer Abreise online beantragt werden und nach der Erteilung hat das E Visum 4 Monate Gültigkeit.