Auf einen Kaffee mit Eberhard Diepgen

Am Donnerstag, den 21. September, um 15.00 Uhr lädt Klaus-Dieter Gröhler Sie zu einem gemeinsamen Nachmittag mit Eberhard Diepgen, ehemaliger Regierender Bürgermeister von Berlin, ein. Veranstaltungsort ist das Sozialwerk Berlin, Humboldtstraße 12 in 14193 Berlin. Bitte melden Sie sich unter Tel. 24 33 41 13 an.„Zusammen mit unserem früheren Regierenden Bürgermeister möchte ich mit Ihnen bei Kaffee und Kuchen über die Probleme Berlins und die Lösungen aus Sicht der CDU sprechen.“, so Klaus-Dieter Gröhler (CDU), Abgeordneter des Wahlkreises Charlottenburg-Wilmersdorf.Berlin, 14.09.2017



Bildinformation: Marie Staggat