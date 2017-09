Motiviert, fit, innovativ sein, gewohntes hinterfragen und Chancen nutzen sind wichtige Faktoren um im Leben weiterzukommen. Die Augsburger Allgemeine Wissen Vortragsreihe unter dem Verlag der Mediengruppe Pressedruck bringt diese Themenvielfalt in acht Vortragsabende auf die Bühne. Prominente Referenten sprechen über Selbstmotivation, Veränderungsfähigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Wettbewerbsfähigkeit. Einmal monatlich finden die mitreißenden Vorträge jeweils mittwochs auf der Bühne der Stadthalle Gersthofen statt.Im Zuge dieser Vortragsreihe arbeitet die Augsburger Allgemeine mit der renommierten Agentur 5 Sterne Redner aus Dillingen zusammen. Inhaber Heinrich Kürzeder freut sich sehr darüber, seine hochkarätigen Redner bei einer solch exklusiven Veranstaltungsreihe auf der Bühne zu sehen. Insgesamt sind acht verschiedene Vorträge von 5 Sterne Redner geplant. Die Reihe findet vom 27. September 2017 bis zum 16. Mai 2018 statt.Bei der Auftaktveranstaltung spricht Marketing-Genie und Motivator Hermann Scherer über provokative Ideen für Menschen, die etwas erreichen wollen. Der 5 Sterne Redner gehört zu Deutschlands besten Vortragsredner und plädiert in seinem Vortrag "Fokus" dafür, dass Menschen ihre Chancenintelligenz schärfen und Gelegenheiten nützen.Weiter geht es am 18. Oktober mit der Sprachexpertin Dr. Monika Hein. In ihrem Vortrag "Stimmt Ihre Stimme?! Bringt die Stimmtrainerin dem Publikum die Welt der Stimme näher und gibt Tipps, wie man Stimme, Artikulation und Sprechweise gezielt einsetzt.Vor einer kurzen Weihnachtspause spricht Extremsportler Norman Bücher am 22. November über Willensstärke und Belastbarkeit. In seinem Vortrag "Extrem" Die Macht des Willens" weiht der Motivationsexperte sein Publikum in die Geheimnisse der mentalen Kraft ein und spricht darüber, wie man es schaffen kann sich immer wieder zu außergewöhnlichen Leistungen zu motivieren.Im neuen Jahr erwarten die Zuhörer dann noch fünf weitere hochkarätige Referenten:17.01.2018: Teamfähigkeit & Problemlösung mit Dirigent Peter Stangel21.02.2018: Innovationsfähigkeit & Kreativität mit Service Comedian Armin Nagel21.03.2018: Fitness & Stressbewältigung mit Ernährungs- und Motivationsexperte Boris Schwarz18.04.2018: Zukunftsorientierung & Weitsicht mit Zukunftsforscher Kai Gondlach16.05.2018: Motivation & Veränderungsfähigkeit mit Motivationsfrau Nicola FritzeWer von der großen Themenvielfalt und den Erfahrungen dieser Top-Redner profitieren möchte kann sich direkt bei der Augsburger Allgemeinen anmelden oder auch bei der 5 Sterne Redneragentur. In der Stadthalle Gersthofen finden die Vorträge jeweils am Mittwoch von 19.30 bis 21 Uhr statt. Nach den Vorträgen stehen die 5 Sterne Redner für Fragen und zum signieren von Büchern zur Verfügung.



Bildinformation: Die Augsburger Allgemeine Wissen Vortragsreihe