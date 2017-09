BREMEN, KÖLN | Vom 19. bis 21. September 2017 nimmt die PensionCapital GmbH an der Zukunft Personal teil. Das bundesweit tätige Beratungshaus gibt vor dem Hintergrund des neuen Betriebsrentenstärkungsgesetzes konkrete Hinweise für die Gestaltung betrieblicher Altersversorgung.„Das Betriebsrentenstärkungsgesetz gibt Arbeitgebern die Chance, eine ohnehin auf sie zukommende gesetzliche Verpflichtung zum Employer Branding zu nutzen“, erklärt Rüdiger Zielke, Geschäftsführender Gesellschafter der PensionCapital GmbH. In seinem Vortrag am 19. September zeigt er das Zusammenwirken der Themen auf, erläutert Fallstricke und skizziert praxisnahe Lösungsoptionen.Der zweite Vortrag der PensionCapital fokussiert auf effiziente Möglichkeiten der Gehaltszahlung und Mitarbeiter-Bindung. Lars Menzel, Firmenkundenberater der PensionCapital zeigt, wie Arbeitgeber- und Mitarbeiterwünsche intelligent verknüpft werden können.Die Vorträge der PensionCapital finden am Stand F.27 des HR-RoundTable in Halle 3.1 statt:- Dienstag, 19. September 2017, 12:35 bis 13:00 UhrSchöne neue Welt? Betriebsrentenstärkungsgesetz: Was kommt auf die Arbeitgeber zu?Rüdiger Zielke, Geschäftsführender Gesellschafter, PensionCapital GmbH- Mittwoch, 20. September 2017, 15:35 bis 16:00 UhrClevere Mitarbeiter-Benefits: Mit 5 € Aufwand 125 € Mitarbeiter-Wirkung erzeugenLars Menzel, Firmenkundenberater für betriebliche Sozialleistungen, PensionCapital GmbHIm Anschluss an die Vorträge können sich die Besucher mit den Referenten in zwangloser Atmosphäre austauschen. Mehr Informationen unter www.zukunft-personal.de und www.hr-roundtable.de



Bildinformation: PensionCapital auf der Zukunft Personal 2017