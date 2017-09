Mit Cellularline im Rhythmus der Musik trainieren!

Cellularline, Marktführer für Smartphone-Zubehör, Mobilgeräte und Tablets in Italien, präsentiert Audio Quality Lab™: Das neue Projekt beinhaltet 70 Produkte, darunter Kopfhörer, Ohrhörer und Lautsprecher, die das ideale Musikerlebnis für unterwegs bieten.Sport Jump, Sport Shake und Sport Bounce sind die neuen In-Ear-Kopfhörer der AQL™-Produktreihe speziell für das Workout im Fitnessstudio oder im Freien. Die langlebigen und leichten Ohrhörer sind angenehm zu tragen und dank der internationalen IPX5-Zertifizierung (Sport Jump) und IPX4 (Sport Shake und Sport Bounce) auch regen- und schweißabweisend. Dazu überzeugen sie durch ein hochwertiges Klangerlebnis.Sport Jump: Langlebig und robustSport Jump ist das flexible Must-have für Trainingseinheiten zu jeder Tageszeit: Da sich die äußeren Bügel abnehmen lassen, verwandelt sich dieser In-Ear-Sportkopfhörer im Handumdrehen in einen ultraleichten Ohrhörer.Über die Steuertasten lassen sich die Lieblingssongs auswählen, während das Mikrophon für den optimalen Klang bei Anrufen sorgt. Sport Jump ist in den Farben Grau/Schwarz und Hellblau/Schwarz erhältlich.Sport Shake: flexibel und leichtKomfort und Flexibilität sind die Schlüsselwörter für Sport Shake, den ultraleichten Bluetooth® In-Ear-Kopfhörer mit flexiblem Nackenband. Er ist federleicht und eignet sich daher hervorragend für anstrengende und längere Trainingseinheiten. Über die Audiosteuerung am Kopfhörer können Anrufe angenommen und Songs ausgewählt werden.Sport Shake ist in den Farbkombinationen Grau/Schwarz und Hellblau/Schwarz erhältlich.Sport Bounce: Leichtigkeit und Schallkontrolle für maximale Konzentration beim WorkoutBei einem anstrengenden Workout ist ein zuverlässiger Partner unerlässlich: Sport Bounce ist ein In-Ear-Kopfhörer mit komfortablen Bügeln und Schallkontrolle (Noise Control system), der für klaren Sound sowie Stabilität und Komfort während des Trainings sorgt. Über die drei Tasten an der Fernsteuerung lassen sich die Lautstärke der Musik einstellen und eingehende Anrufe annehmen.Sport Bounce ist in den Farbkombinationen Grau/Schwarz und Hellblau/Schwarz erhältlich.



