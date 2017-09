ASC bietet MiFID II-konforme Aufzeichnung und ist bereit für Londoner Banken in Deutschland

• BaFin rechnet wegen des Brexit mit Verlagerung des Geschäftes nach Deutschland und Umzug vieler Londoner Banken nach Frankfurt.• Banken müssen sich ab Januar 2018 auf strengere gesetzliche Anforderungen einstellen.• ASC bietet MiFID II-konforme Aufzeichnung von Handelsgeschäften und Beratergesprächen.• Software unterstützt die Einhaltung von gesetzlichen Anforderungen und Aufdeckung von Compliance-Verstößen.Hösbach, 14. September 2017 – Nach Einschätzungen der BaFin werden zahlreiche Banken ihren Standort auf Grund des Brexits nach Deutschland verlagern und müssen sich ab Januar 2018 auf strengere gesetzliche Anforderungen einstellen. Die Regulierungen im Finanzbereich und damit auch die Anforderungen an die Aufzeichnung der Kommunikation haben sich exponentiell erhöht, wodurch es für Unternehmen zunehmend schwieriger wird, Compliance-konform zu handeln. ASC bietet seinen Kunden eine innovative Recording & Analytics Suite zur Erfüllung sämtlicher Dokumentationsvorgaben der EU-Richtlinie MiFID II sowie zusätzliche Analytics-Tools zur Aufdeckung von Compliance-Verstößen.Im Zuge der durch die EU erlassenen Richtlinie MiFID II sind ab Januar 2018 alle europäischen Finanzinstitute dazu verpflichtet, Beratergespräche beweissicher zu dokumentieren und für mindestens fünf Jahre zu archivieren. Diese Richtlinie wird sich auf alle Firmen und Handelsplätze auswirken, die sich mit der Bereitstellung von Finanzinstrumenten und Dienstleistungen innerhalb der EU befassen.„Die beweissichere und Compliance-konforme Aufzeichnung von Beratergesprächen ist ab 03. Januar 2018 Pflicht. Wir unterstützen unsere Kunden mit ausfallsicherer Sprachaufzeichnung bei der Erfüllung dieser gesetzlichen Vorgabe“, sagt Marco Müller, Chief Operating Officer, der ASC Technologies AG.Neben der beweissicheren Aufzeichnung spielt die Erkennung von Betrugsfällen eine wichtige Rolle. Die ASC Lösung INSPIRATIONneo for Compliance unterstützt Unternehmen bei der Aufdeckung von Betrugsfällen, in dem sie selbstständig Konversationen auf verdächtige Schlüsselwörter und Redewendungen untersucht. Dr. Gerald Kromer, Chief Executive Officer von ASC, kommentiert: „Wenn das System etwas Auffälliges erkennt, wird die Aufzeichnung dieses Gesprächs sofort an das Management oder den Compliance-Verantwortlichen übermittelt. So werden Compliance-Verstöße automatisch aufgedeckt.“Mögliche Verstöße und Betrugsfälle gegen Compliance-Richtlinien zuverlässig zu erkennen, ist die erste Voraussetzung für ein schnelles Eingreifen zum Schutz des Unternehmens. Die kontinuierliche Zunahme an Inhalten und Konversationen, die jeden Tag aufgezeichnet und archiviert werden müssen, stellt bei der Identifizierung außerordentlicher Vorfälle eine enorme Herausforderung dar. Durch automatisiertes Herausfiltern möglicher Betrugsversuche wird Zeit eingespart und die schnelle Einleitung von Gegenmaßnahmen sichergestellt. Fortschrittliche Spracherkennung ermöglicht vielfältige Optionen, um Regeln zu definieren und Betrugsfälle sicher aufzuspüren.Die Lösungen von ASC sind sowohl aus der Cloud als auch als lokale Lösung verfügbar. Weitere Informationen zu dem Thema finden Sie in dem Whitepaper „Analytics for Compliance – Risiken automatisch erkennen!“ und auf der Website von ASC.



