codia Software GmbH mit DMS- und Aktenlösungen für die Verwaltung auf der Kommunale 201

Die Kommunale findet in diesem Jahr zum zehnten Mal statt. Auf der bundesweiten Fachmesse mit Kongress vom 18. - 19. Oktober 2017 in Nürnberg ist auch die codia Software GmbH vertreten. Am DATABUND-Gemeinschaftsstand (Halle 9 / 310) informiert der ECM-Spezialist über elektronische Akten, Vorgangsbearbeitung und Dokumentenmanagement für öffentliche Verwaltungen im Kommunal- und Hochschulbereich sowie für Landes- und Bundesbehörden.



Elektronische Aktenführung mit d.3ecm



Als „egovernment competence center“ der d.velop AG informiert die codia Software GmbH detailliert über die „Digitale Akte“ mit dem d.3ecm. Die eAkte fungiert als Plattform für effiziente Vorgangsbearbeitung und Zu-sammenarbeit. Sie stellt einen zentralen Sammelort für sämtliche Informationen entlang des Verwaltungsprozesses dar und erleichtert damit die tägliche Arbeit in den öffentlichen Verwaltungen.



Mit dem Thema „Digitale Akte“ sollten sich öffentliche Verwaltungen inzwischen dringend beschäftigen. Der Grund: Behörden aller Ebenen sind laut verschiedener E-Government-Gesetze verpflichtet, ihre Akten künftig elektronisch zu führen.



Die Anforderungen aus dem E-Government-Gesetz (EGovG) lassen sich mit dem d.3ecm einfach umsetzen. Durchlaufzeiten von Dokumenten werden verkürzt und die einzelnen Bearbeitungsschritte lassen sich transparent darstellen. Weiterhin ist der Einsatz der eAkte ein Schritt in die richtige Richtung, um im digitalen Wandel langfristig zukunftsfähig zu bleiben.