Apothekendaten-Schutz.de- die CyberRisk Versicherung

Weil Apotheken Cyber-Sicherheit brauchen, Apothekendaten-Schutz.deModerne Informationstechnologie hat unser Leben revolutioniert und in vielen Bereichen erleichtert - gerade auch in der medizinischen Versorgung. So konnten viele Arbeitsschritte vereinfacht oder automatisiert werden. Doch die schöne neue digitalisierte Welt hat auch ihre Schattenseiten:Hacker, Viren, Erpresser-Software und andere Gefährdungen nutzen Schwachstellen aus und sorgen für große Schäden. Da es eine hundertprozentige Datensicherheit nicht gibt, braucht es eine gute CyberRisk-Versicherung. Die haben wir - speziell entwickelt für den Bedarf von Apotheken.Schutz aus ExpertenhandVersicherungen sind Vertrauenssache. Deshalb garantieren wir Ihnen als Spezialvermittler für den Gesundheitssektor umfassende Transparenz während der Beratung, bei allen Fragen rund um Ihren Cyber-Schutz und bei Schadensabwicklungen. Sie behalten jederzeit den Überblick und haben die Sicherheit, die nur eine professionelle Absicherung aus Expertenhand geben kann.Eine Lösung, die hält, was sie versprichtAls Antwort auf die Gefahren aus dem Internet haben wir ein Sicherheitspaket entwickelt, das die notwendigen Fragen vorab kompetent klärt, um dann die technischen und finanziellen Konsequenzen von Cyber-Attacken sicher aufzufangen, rechtliche Probleme abzuwehren und - wo immer nötig - technische Hilfe zu leisten. So erhalten Sie eine umfassende Absicherung, die Sie zusätzlich auch gegen technische Defekte ohne kriminelle Einwirkung schützt. Damit stärken Sie Ihre Apotheke umfassend gegen Cyber-Attacken und IT-Störungen mit einer auf die berufsspezifische Gefährdungslage angepassten Absicherung.Eigenschäden, zum Beispiel-Verletzung der Netzwerksicherheit: Datenklau, Datenweitergabe, Sabotage-Datenschäden, Datenwiederherstellung, Neuinstallationen, Verschlüsselungen-Schäden nach fehlerhaftem Versand und beim elektronischen Zahlungsverkehr-Betriebsunterbrechung bei Apotheken-Ertragsausfall und Mehrkosten-Ursachenermittlung, IT-Forensik-Kosten-Krisenkommunikation-digitale Medikamentenherstellung in Apotheke (Zytostatika)-Ausgansstoffprüfung erfolgt über Cloud des Anbieters (NIR, MIR-Spektrometer)-Informationskosten-Ersatz der Soft- und Hardware-Garantierte Hilfe 24-7-365Drittschäden (Cyber-Haftpflichtversicherung), zum Beispiel-Cyber-Risk-Lücken in Ihrer Betriebshaftpflicht-Schadensersatzansprüche nach Verletzung der Informationssicherheit-Anwaltskosten und Rechtsbeistand-Ansprüche der Payment Card Industry-Kosten nach der Weitergabe von Schadsoftware an Dritte-Wiedergutmachung nach der Veröffentlichung von Medieninhalten-Schäden durch Dienstleister (Cloud-Service, Server-Zentren etc.)KontaktMichael JeinsenGeschäftsführer PAB VersicherungsmaklerOberhofer Weg 6812209 BerlinTelefon: (030) 71 54 30 43Christian RingGeschäftsführer der CfM GmbH & Co. KG VersicherungsmaklerSchnorrstraße 7001069 DresdenTel.: (03 51) 6 47 51 47Karsten WinkelmannGeschäftsführer Tübke, Papke & Kollegen GmbH & Co. KGThietmarstr. 1839128 MagdeburgTelefon: (0391) 6 62 79 30



Bildinformation: Datensicherheit, Datenschutz, Cyber Attacke, Apotheke, Medizin, Gesundheit