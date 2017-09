Sanfte Fettzellenbehandlung: Kryolipolyse in Deutschland Österreich und Schweiz

Es ist allgemeiner Konsens, dass Sport und gesunde Ernährung für den eigenen Wunschkörper sorgen. Leider aber entspricht das nicht immer der Realität. Besonders die Zonen Bauch, Hüften und Oberschenkel sind problematisch, wenn es darum geht, Fettpolster abzutrainieren. Glücklicherweise herrscht derzeit ein regelrechter Boom der non-invasiven Methoden zur Fettbehandlung. Wer ein innovatives und gleichzeitig sehr schonendes Verfahren sucht, sollte die Kryolipolyse ausprobieren. Dabei werden subkutane Fettzellen mit einem Vakuum und gezielter Kälte abgeschwächt. Zu den Anbietern mit den höchsten Standards und hoher Kundenzufriedenheit für Kryolipolyse in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Spanien zählt ICE AESTHETIC®.Innovatives und etabliertes Verfahren aus den USADie Kryolipolyse wurde an der Harvard Medical School in den USA entwickelt und basiert auf der Erkenntnis, dass Fettzellen kälteempfindlicher sind als andere Zelltypen. Ein Vakuum zieht die zu behandelnde Problemzone in eine Art Saugglocke, in der das Gewebe dann circa eine Stunde lang kontrolliert gekühlt wird.Der große Vorteil der Methode: Die entsprechenden Zonen werden nur äußerlich behandelt, es ist weder eine Betäubung noch ein Skalpell notwendig. Das macht die Behandlung risikoarm und so gut wie schmerzfrei. Theoretisch kann man seine Körperareale also in der Mittagspause behandeln lassen und danach wieder zur Arbeit gehen. Der Hauptnachteil: Es dauert sechs bis zehn Wochen, bis das erzielte Behandlungsergebnis sichtbar ist, da die Kryolipolyse einen natürlichen Prozess im Körper in Gang setzt.Die Kryolipolyse dient lediglich der gezielten Behandlung von Körperarealen und nicht der Gewichtsreduktion. Eine Fettabsaugung kann sie demnach nicht ersetzen. Patienten sollten sich im Vorfeld ausführlich beraten und untersuchen lassen. Dabei sollte man wissen, dass bei Menschen mit bestimmten Erkrankungen sowie bei Schwangeren die Kältetherapie nicht angewandt werden kann. Um Risiken zu vermeiden, ist es deshalb empfehlenswert, sich nur in die Hände von speziell ausgebildetem medizinischem Fachpersonal zu begeben.Kryolipolyse in Deutschland, Österreich und SchweizEine der Top-Adressen ist ICE AESTHETIC® - Zentrum Kryolipolyse Berlin. In der am Stammsitz am Berliner Kurfürstendamm gelegenen Praxis und den zahlreichen weiteren, europaweit verteilten Standorten, wird jeder Patient von einem erfahrenen Team umfassend betreut, damit er sich rundum wohlfühlt und eine erstklassige Behandlung nach den neusten medizinischen Erkenntnissen erhält. Eine individuelle und ausführliche Beratung ist dabei ebenso selbstverständlich wie eine kostenlose Nachsorge, die dem Kunden an jedem ICE AESTHETIC®-Standort geboten wird.Zeit und Geld sparenFür die Behandlung selbst wird mit dem Deleo CRISTAL ein französisches Medizintechnikgerät eingesetzt, das sich allein in Frankreich bereits bei über 300 Dermatologen, Schönheitschirurgen und anderen Spezialisten bewährt hat: Ein Dual-Gerät mit sieben unterschiedlich geformten, kontrolliert gekühlten Behandlungsköpfen ermöglicht eine individuelle Anpassung an die jeweilige Körperregion und sorgt so für eine schonende und sichere Therapie. Durch die gleichzeitige Behandlung zweier Körperregionen spart der Patient zudem Zeit und Geld.Die anschließende kostenlose Behandlung mit dem Stoßwellengerät D-ACTOR® 200 Ultra des Schweizer Herstellers STORZ MEDICAL wird von den Kunden als wesentlich angenehmer empfunden als eine klassische manuelle Massage auf dem behandelten Areal.Je nach Anzahl der behandelten Zonen dauert eine Anwendung zwischen einer und vier Stunden und kostet ab 350 Euro. Währenddessen kann der Patient schlafen oder sich beim Lesen oder Musikhören entspannen.Neugierig auf die Kryolipolyse geworden?Jetzt Informieren auf www.ice-aesthetic.com/de/



Bildinformation: ICE AESTHETIC Logo