Wolfgang Brand leitet Vertrieb von Distributor Vitel

Wolfgang Brand bringt über 25 Jahre Vertriebserfahrung im direkten und indirekten Vertrieb sowie Führungsverantwortung mit in die neue Position. Er war zuletzt 4,5 Jahre bei Gunnebo, einem führenden internationalen Anbieter für Sicherheitstechnik und -lösungen, beschäftigt - zunächst als Direktor Vertrieb Deutschland und Österreich, dann als Direktor Business Development für Zentraleuropa. Zuvor war Wolfgang Brand Head of Sales bei TeleCash, einem First Data Unternehmen aus dem Bereich bargeldlose Zahlungstransaktionen.Mit seiner langjährigen Erfahrung ist er prädestiniert dafür, Vitels Geschäft in der DACH-Region erfolgreich auf- und auszubauen."Vitel ist ein Value-Added Distributor, der seinen Partnern in der DACH-Region dabei hilft, ihren Umsatz zu steigern. Ich freue mich darauf, als Teil des Vitel-Teams meinen Beitrag zu unserem nachhaltigen Erfolg zu leisten", so Wolfgang Brand über seine neue Aufgabe.



Bildinformation: Wolfgang Brand, Vertriebsleiter der Vitel GmbH