Vitel ist ab sofort Distributor von Proxim Wireless

Proxim Wireless, Pionier und führender Anbieter in den Bereichen Point to Point (PtP) und Point to Multipoint (PtMP) Wireless- Systeme sowie fortschrittliche Wi-Fi-Lösungen ist eine Distributions-Partnerschaft mit der Vitel GmbH eingegangen. Vitel ist ein Value-Added Distributor für Lösungen in der industriellen Netzwerkinfrastruktur sowie im Sicherheitsbereich. Ziel der Partnerschaft ist es, Proxims betriebskritische Wireless-Lösungen der Carrier-Klasse für den Außen- und Innenbereich stärker bekannt zu machen und in neue Märkte vorzustoßen.



Die Geschäftsbeziehung erlaubt es sowohl Proxim als auch Vitel, ihre Erfahrung und Expertise in Schlüsselbranchen und Anwendungen einschließlich erneuerbare Energien, Flughafensicherheit, Universitäts-Campus, Bord-Einsatz sowie Heimatschutzlösungen, einzubringen.



"Moderne Anwendungen erfordern zunehmend höhere Bandbreiten und werden immer stärker zum betriebskritischen Faktor. Hochleistungs-Drahtlosnetzwerke spielen eine wichtige Rolle dabei, ihre zuverlässige Funktion zu garantieren. Proxim´s fortschrittliche Lösungen und Vitels Expertenteam sind die optimale Kombination, um die Anforderungen der Kunden dahin gehend zu erfüllen. Ich freue mich sehr auf diese spannende Partnerschaft", so Dave Sumi, Senior Vice President Marketing bei Proxim Wireless.



"Proxim ergänzt unser Portfolio mit wichtigen Produkten", so Nadir Yilmaz, Geschäftsführer der Vitel GmbH. "Unsere Wiederverkäufer wollen mit hochwertigen Lösungen für ihre Kunden wettbewerbsfähig bleiben. Mit Proxims Angebot können unsere Vertriebspartner jetzt Hochleistungs-Netzwerkinfrastrukturen zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher verkabelter Netzwerke anbieten", ergänzt Yilmaz.