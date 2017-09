Deutsche Projekt Akademie veröffentlicht CBT zu SCRUM

Jeder spricht von SCRUM und von Agilen Projektmanagement oder Agilität. Doch in den Köpfen herrscht eher Chaos. Das neue CBT der Deutschen Projekt Akademie will helfen hinter diese Worte zu steigen.Zum Ende des Kurses versteht der Nutzer, so Autor Michael Taube, was SCRUM bedeutet und wie er SCRUM einsetzen kann. Darüber hinaus bekommen die Lernenden Informationen zu weiteren agilen Projektmanagementwerkzeugen und zur Einführung von SCRUM.Der Kurs richtet sich an allgemein Interessierte und Mitarbeiter in Projekten, die in der Hauptsache mit fachlichen (und daher nicht Projektmanagement-) Aufgaben befasst sind.Dipl.-Kfm. Michael Taube, hat viele Jahre Erfahrung als Projektleiter und Projektmanagementtrainer. Er ist zertifiziert bei der Itemo, IAPM und GPM. Weitere Fachleute haben für das hohe Niveau dieses CBTs gesorgt.Das Lernprogramm, dass in Browsern, Handy und Tabletts läuft kostet 149,00 € und ist ab sofort erhältlich.Bestellungen und weitere Informationen können hier abgerufen werden.



Bildinformation: Deutsche Projekt Akademie Klaas und Taube UG (haftungsbeschränkt)