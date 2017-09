Pressemitteilung von Stuhlfabrik Schnieder GmbH





Der Sessel Erik - gehobenes Design für die Gastronomie



Der Sessel Erik gibt der Ausstattung eines Hotels oder Restaurants den letzten Schliff. Der Sessel zeigt sich von seiner designstarken Seite und ist zudem praktisch. Benötigt man weniger Bestuhlung, stapelt man die Sessel einfach übereinander und stellt die Stapel zur Seite. Wahlweise ist der Sessel Erik in Buche- oder Eichenholz erhältlich. Der Sessel Erik schmiegt sich perfekt in das vorhandene Ambiente ein und lässt andere Stühle blass aussehen. Mehr Informationen über Der Sessel Erik bietet hohen Sitzkomfort und lässt sich platzsparend stapeln. Das schlicht gearbeitete Stuhlgestell besteht aus Buchen- oder Eichenholz. Eine komplette Überpolsterung des Sitzrahmens und der Rückenlehne lassen lange gemütliche Abende zu. Die Armlehnen sind nicht nur praktisch, sondern unterstützen das moderne Design. Erik dient gerne als Restaurant - oder Hotelstuhl. Auch für die Saalbestuhlung ist das stapelbare Format ideal.

Bildinformation: Komfortabel sitzen und bei Bedarf hochstapeln - mit dem Sessel Erik

Wenn ein Traditionsunternehmen der Möbelherstellung mit einem jungen Team in die Zukunft zieht, ist die Richtung schon vorgezeichnet: Qualität. Das Know-how um handwerkliche, hochwertige Herstellung erhält eine neue Dimension: Design. Den Experten von Schnieder ist das Material "Holz" aus Tradition vertraut. Am Standort Lüdinghausen werden noch Leisten gebogen, es wird genutet und gezapft. Handwerk geht einher mit moderner Maschinentechnik. Zu den Kunden des innovativen, 70-köpfigen Teams zählen unter anderem Restaurants, Bäckereien, Hotels, Kantinen und die Szene-Gastronomie. Sie profitieren bei der Beratung von dem kombinierten Wissen von Gastronomie- und Möbelexperten. So entstehen hochwertige, anspruchsvolle und langlebige Lösungen. Mit ihrem Qualitätsanspruch und der konsequenten Fertigung im Münsterland bricht die Stuhlfabrik ganz bewusst eine Lanze für den Produktionsstandort Deutschland. Das flächendeckende Vertriebsnetz in Deutschland und seine Strukturierung mit Regionalbüros garantiert schnell verfügbare Ansprechpartner.

