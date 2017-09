Erholung und Spaß für Groß und Klein im SEETELHOTEL Familienresort Waldhof: Winterliche Familienauszeit inmitten weitläufiger Natur direkt am Nordstrand Usedoms

Seebad Ahlbeck, September 2017Das SEETELHOTEL Familienresort Waldhof ist eine autofreie Familienoase im Herzen eines duftenden Kiefernwaldes. Inmitten der weitläufigen, freien Natur und in direkter Nähe zum Nordstrand der Sonneninsel Usedom hat das kinderfreundliche SEETELHOTEL Familienresort Waldhof ein einzigartiges Familienresort geschaffen – die ideale Umgebung für einen unvergesslichen und unbeschwerten Familienurlaub an der Ostsee.Jeden Tag ein neues Abenteuer – das SEETELHOTEL Familienresort Waldhof bietet einen Kinderclub -- hier erleben die Kinder jede Menge Spaß beim Klettern, Toben, Basteln, Werken im Kinderclub oder eine Wii-Konsole und Filme im Kinderkino lassen Kinderherzen im SEETELHOTEL Familienresort Waldhof höher schlagen.Fröhliches Kinderlachen, erholte Eltern und entspannte Großeltern – im SEETELHOTEL Familienresort Waldhof erfährt die ganze Familie einen erholsamen Urlaub.Der weitläufige Sandstrand lädt zu besinnlichen Winterspaziergängen zu zweit oder auch mit der ganzen Familie ein – besonders schön mit Glühwein für die Eltern und wärmendem Tee für die Kinder.Zur winterlichen Jahreszeit ist das Wintergarten-Restaurant des SEETELHOTEL Familienresort Waldhof besonders gemütlich. Äußerst beliebt sind das reichhaltige Frühstücksbuffet und das Schlemmerbuffet am Abend. Besondere Highlights sind die pommerschen Wildgerichte auf der Mittags- oder Abendkarte. Ein aufregender Urlaubstag lässt sich am besten mit einem frisch gezapften Inselbier für die Großen und süßen Schleckereien für die Kleinen ausklingen.Erholung, Spaß und Freiraum für sich und die Familie – das vielseitig überdachte Konzept des SEETELHOTEL Familienresort Waldhof bietet für jeden Besucher ein Angebot, das keine Wünsche offen lässt. Das SEETELHOTEL Familienresort Waldhof ist ein einmaliges Familienresort, an das Urlauber gerne zurückkehren.Weitere Informationen zu den Angeboten der SEETELHOTELS Usedom unter www.seetel.de



Bildinformation: rausch communications&pr