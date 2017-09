Accessoires für’s Oktoberfest

Pressemitteilung von TROIKA GERMANY GmbH

Stylische Schlüsselanhänger passend zur Tracht





Für das größte Volksfest der Welt schmeißt sich der Besucher gerne richtig in Schale. Und wer Wert auf Styling legt, dem reicht nicht nur das Dirndl oder die Lederhose. Motive wie Hirsch, Edelweiß und blau-weiße Karos zieren die entsprechenden Accessoires und dürfen genau so wenig fehlen, wie Mass und Brezn!



Vier Schlüsselanhänger speziell für die Wiesn bietet TROIKA an. Die Modelle OKTOBERFEST (3 Anhänger: Bierkrug; Brezn, Oktoberfest-Plakette) und VIVA BAVARIA (3 Anhänger: Brezn, Weißwurst, Masskrug) sind mit den für das Fest typischen Symbolen gleichermaßen Souvenir und Fan-Artikel. Die Variante PLATZHIRSCH macht auch ohne Worte klar, wer im Zelt was zu sagen hat. Sehr feminin dagegen ist SPATZL, ein Schlüsselanhänger der gleichzeitig als Handtaschenanhänger eingesetzt werden kann. Dirndl, Lebkuchenherz und Edelweiß klimpern bezaubernd - mit oder ohne Schlüssel.



Bilddaten können Sie bei Lena Strobel (l.strobel@troika.de oder 02662 / 95 11 106) gerne anfordern.

Bildinformation: Schlüsselanhänger TROIKA OKTOBERFEST, perfekt für den Wiesn Besuch

Troika entwickelt und vertreibt Geschenke für den modernen Mann. Ursprünglich wurde TROIKA 1972 in England als Hersteller von hochwertigen Geschenkartikeln aus Metall gegründet. 1992 brachte Liudger Böll die Firma nach Deutschland. Die TROIKA Germany GmbH hat ihren Hauptsitz in Müschenbach im Westerwald.



Während TROIKA 1992 mit einem kleinen, hochmotivierten Team von 5 TROIKAnern begann, sind heute über 40 Mitarbeiter fest angestellt. Aus dem kleinen Lagerraum von damals sind mittlerweile 1000 Palettenplätze geworden, die mit einem modernen

Lagerverwaltungsprogramm gemanagt werden.



TROIKA vertreibt die Produkte über 3 Vertriebskanäle an die Endkunden. Geschenkartikelfachhandel an Endkunden > B2C // Werbeartikel-Handel an Unternehmen > B2B. Einige Vertriebspartner nutzen das Internet oder Kataloge, um an die privaten Endkunden oder Unternehmen zu liefern. Der Export in über 70 Länder erfolgt über lokale Landes-Partner oder Agenten.



Als Kompetenzmarke für den modernen Mann und als Marktführer im Bereich Geschenkartikel und Werbemittel präsentiert TROIKA eine Kollektion, die besonders hochwertig, innovativ und auf eine außergewöhnliche Art charmant ist. Der Neue Claim: "DAS SCHENKT MANN HEUTE."



«Accessoires für’s Oktoberfest»

