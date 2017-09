Zeitsoldaten – die (bislang) unbekannte Personalquelle

Köln. Eine noch wenig genutzte Nische im Recruiting vieler Arbeitgeber sind ehemalige Zeitsoldatinnen und Zeitsoldaten. Dabei bietet diese Personalquelle neben vielen gesuchten Qualifikationen eine besonders sinnvolle Option. Welche das ist, zeigt das Team der Spezial-Jobbörse Dienstzeitende.de auf der diesjährigen Zukunft Personal vom 19.09. bis 21.09. in der Halle 3.1 am Stand-Nr. G.24.„Was könnte besser sein, als einen guten Bewerber noch im Sinne seiner zukünftigen Aufgaben kostenlos weiterzubilden?“ Diese rhetorische Frage stellt Felix Klein, Geschäftsführer der DZE GmbH. Denn diese Chance erhalten Arbeitgeber bei der Rekrutierung ehemaliger Soldaten der Bundeswehr. Der Berufsförderungsdienst der Bundeswehr unterstützt deren Weiterqualifikation mit Beträgen von bis zu 21.000 EUR.Dienstzeitende.de unterstützt Arbeitgeber dabei, dieses besondere Reservoir an Bewerberinnen und Bewerbern zu erschließen. Mit der eigenen Erfahrung als ehemalige Zeitsoldaten und in der Unternehmensberatung kennen sie die Bedürfnisse beider Seiten genau: „Soldaten bringen wertvolle Qualifikationen für Unternehmen mit. Die Bandbreite reicht dabei vom Ingenieur über den Meister im Handwerk hin zu kaufmännischen Berufen. Die Herausforderung besteht darin, sich diesem Personenkreis frühzeitig als Arbeitgeber zu zeigen“, erläutert Felix Klein.Ein besonderes Produkt ist die Online-Messe Soldata ( www.soldata.de ). Das innovative Konzept bietet Arbeitgebern die Möglichkeit, sich der konkreten Zielgruppe barrierefrei zu präsentieren. Sie findet vom 14. bis 18. November 2017 statt.Interessenten für die Angebote der DZE GmbH können Termine unter info@dienstzeitende.de vereinbaren.Weitere Informationen unter www.dienstzeitende.de



Bildinformation: Dienstzeitende im Dialog mit einem Zeitsoldaten