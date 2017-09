Das Eisenbahnrecht ist ein Sammelbegriff aus der Praxis, mit dem Normen mit Bezügen zur Eisenbahn beschrieben werden können. Das heißt noch lange nicht, dass diese nur die Eisenbahnregeln betreffen. Dies geht unser erfahrener Spezialist Herr Rechtsanwalt Andy Niekamp in unsrem Seminar auf den Grund.In unserer Veranstaltung „Grundlagen des Eisenbahnrechts inklusive TEIV“ erläutert Rechtsanwalt Andy Niekamp am 25.-26. Oktober 2017 im HDT - Berlin das deutsche Rechtssystem für Eisenbahner, die Bahnreform, das Eisenbahngesetz und die Transeuropäische-Eisenbahn-Interoperabilitäts-Verordnung. Landeseisenbahngesetze, Notfallmanagement, Strafrecht und Bahnpolizeirecht werden ebenso in der Weiterbildung vorgestellt und besprochen.Die Anwesenden erhalten im Seminar einen umfassenden Überblick zum Stand des Eisenbahnrechts im deutschen und europäischen Rechtssystem, TEIV, zur Bahnreform und deren wesentlichen Inhalten und wichtigsten Rechtsgrundlagen sowie ausführliches Arbeitsmaterial.Eisenbahnunternehmer, Eisenbahnbetriebsleiter und sonstige Verantwortungsträger eines Eisenbahnunternehmens sowie alle am Thema Interessierte können eine rege Diskussion erwarten und einen nachhaltigen Wissenszuwachs mitnehmen.Details und Anmeldung:Alle Eisenbahn - Veranstaltungen finden Weiterbildungsinteressierte unter:Nähere Informationen auch beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch), oder direkt unter: www.hdt-essen.de



Bildinformation: Alles was recht ist: HDT - Seminar Eisenbahnrecht und TEIV