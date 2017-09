Ebay für das Personalmanagement

Köln. Digitalisierung, Disruption, Demografie - die moderne Arbeitswelt unterliegt steter Veränderung. Wie Personaler und HR-Dienstleister mit dem Wandel umgehen und ihm begegnen können, zeigt die Fachmesse Zukunft Personal vom 19. bis 21. September 2017 in Köln. Mit dabei ist das Team der guidefix Research GmbH, um den innovativen HR-Online-Marktplatz HRguidefix vorzustellen.„Der HRguidefix ist die einzige Online-Plattform in Deutschland, die Anbieter und Nutzer aller Arten von Personal-Dienstleistungen zusammenbringt. Ein Ebay für die HR“, erläutert Helge Kochskämper, Client Partner der guidefix Research GmbH. Die Plattform HRguidefix richtet sich dabei Entscheider und Mitarbeiter in den Personalabteilungen sowie an Anbieter von HR-Dienstleistungen und -Produkten. Die interaktive Website ist in Schwerpunkte gegliedert, um Produkt- und Serviceangebote rund um das Personalwesen anzubieten und nachzufragen.Die Themen, die mit dem HRguidefix abgedeckt werden, sind vielfältig. So werden Dienstleistungen und Produkte rund um personelle Angelegenheiten wie Headhunting und Outplacement angeboten, aber auch zu Coaching, Moderation und Strategieentwicklung für das Employer Branding. Desweiteren finden Personaler Lösungen zur betrieblichen Altersversorgung und Vergütungssystemen sowie Softwareprodukte, die den Arbeitsalltag erleichtern.Fragen zu den Inhalten und Funktionen des neuen HR-Online-Marktplatzes beantwortet das Team auf der Zukunft Personal am Stand F.27 in der Halle 3.1. Helge Kochskämper nutzt die Messetage, um Facetten des Portals am Stand des HR RoundTable zu präsentieren.Termine:- Dienstag, den 19. September von 09:40 - 10:00 Uhr„Der HRguidefix - Einkaufen und Geld sparen einmal anders“- Mittwoch, den 20. September zwischen 16:35 und 17:00 Uhr„Der HRguidefix: Das Dschungelbuch im digitalen Zeitalter“- Donnerstag, den 21. September von 09:40 - 10:00 Uhr„Der HRguidefix: Die digitale Transformation für Personaler.“Informationen unter www.hr-guidefix.de



Bildinformation: Der Online-Marktplatz HRguidefix wird auf der Zukunft Personal vorgestellt