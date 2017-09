Begriffe wie New Work, Agilität, Reinventing Organizations oder Holacracy stehen für eine andere, bessere Art der Arbeit. In der Realität jedoch scheitern die meisten dieser Ansätze kläglich. Mit seinem Vortrag unter dem Titel "Blauäugige Blaupausen-Konzepte - Warum New Work und Agilität oft scheitern" erklärt Management- und Change-Experte Rainer Krumm nächste Woche auf der Zukunft Personal, dass nur passende Konzepte zum Erfolg führen.Ganz im Sinne des Mottos "work:olution - moving minds" der diesjährigen Zukunft Personal in Köln spricht Krumm damit ein Thema an, mit dem sich viele Unternehmen heutzutage beschäftigen: die neue Arbeitswelt. "Die Praxis zeigt, dass Blaupausen eben nicht passen, sondern Konzeptansätze auf die eigene Organisation angepasst sein müssen, wenn sie funktionieren sollen."In diesem Zusammenhang spricht der Gründer des 9 Levels Institute for Value Systems von der Kraft der Werte: Welche Kultur passt zur Organisation und zum Markt? Welche Wertesysteme sind für Mitarbeiter gerade im Moment wichtig und wie möchten diese arbeiten, um gute Leistung bringen zu können? "Man kann nicht davon ausgehen, dass jeder selbstbestimmt und integrativ denkt und arbeitet", erklärt Krumm weiter. "Es gibt genügend Menschen, die direktiv geführt werden wollen und jemanden brauchen, der ihnen sagt, was wann zu tun ist."Der Vortrag "Blauäugige Blaupausen-Konzepte - Warum New Work und Agilität oft scheitern" von Rainer Krumm findet statt am 21.09.2017 von 15:00 bis 15:30 Uhr im Forum 4 | Solution Stage Learning, Halle 2.2 auf der Zukunft Personal in Köln.Mehr Informationen zu Rainer Krumm unter www.9levels.com



Bildinformation: Rainer Krumm ist mit einem Vortrag auf der Zukunft Personal 2017