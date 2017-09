Selber bauen heißt nicht alleine bauen

Soll ich meine Fußbodenheizung eigenständig verlegen, das Lüftungsgerät selbst einbauen oder doch besser einen Profi damit beauftragen? Diese oder ähnliche Fragen stellen sich viele Heimwerker, die neu bauen oder ihr Eigenheim im Bereich der Haustechnik modernisieren wollen. Denn eines ist doch klar: Selber bauen macht mehr Spaß und ist natürlich zudem wesentlich günstiger.Doch wer sein Bauprojekt in die eigenen Hände nimmt, weiß auch, dass er einiges beachten muss. Das gilt insbesondere für Heimwerker, die nicht über die notwendige Praxis und Routine verfügen. Schließlich hängt der Erfolg eines DIY-Projektes letztlich davon ab, dass alles gut geplant ist und die Berechnungen exakt stimmen. Wer mit seiner Planung auf der sicheren Seite sein möchte, sollte deshalb nicht ganz auf professionelle Hilfe verzichten.Ein Spezialist für diese Beratungsleistungen und kompetenter Partner für alle Heimwerker, die ihr Eigenheim im Bereich der Haustechnik auf den neuesten technischen Stand bringen möchten, ist die Selfio GmbH. Auf der gleichnamigen Website selfio.de erhalten Bauherren moderne Haustechnikprodukte, die einfach in der Handhabung und unkompliziert in der Montage sind. Obwohl damit schon das Sortiment auf die unterschiedlichsten Anforderungen der Heimwerker ausgerichtet ist, lässt Selfio auch darüber hinaus niemanden mit seinem Projekt allein. Über den Ratgeber-Bereich auf der Website oder den persönlichen telefonischen Kontakt erhalten Bauherren genau die Unterstützung, die sie benötigen. Die erfahrenen Haustechnikprofis von Selfio begleiten Selberbauer Schritt für Schritt - beginnend bei der kostenfreien individuellen Beratung und Planung bis zur Unterstützung bei Auslegung und Berechnung der jeweiligen Haustechnikanlage.Ganz hoch im Kurs bei den Heimwerkern stehen die verschiedenen, sehr anschaulichen Montagevideos des Online-Shops. Außerdem stellt Selfio den Selberbauern projektbegleitend PDF-Anleitungen und eine Montage-App zur Verfügung. Alle Informationen sind 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche völlig kostenlos abrufbar.Mehr Informationen zum Selfio-Serviceangebot findet man unter www.selfio.de/de/service



Bildinformation: Ein DIY-Projekt muss gut geplant und exakt berechnet werden. (Bildquelle: Selfio_©SydaProductions-fotolia_com)