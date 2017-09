Toshiba präsentiert vier neue Portégé X30-D Business-Notebooks mit LTE-Modul und Thunderbolt™ 3-Technologie

Neuss, 13. September 2017 – Die Toshiba Europe GmbH erweitert ihre ultramobile Portégé X30-D Premium Notebookreihe um vier neue Modelle mit Thunderbolt™ 3-Technologie und LTE-Modul (4G). Dank des Mobilfunkstandards der vierten Generation erfolgt der Datenzugriff besonders schnell, auch wenn kein WLAN zur Verfügung steht. Für eine hohe Leistung sorgen die Intel® Core™ Prozessoren der siebten Generation, bis zu 16 GB Arbeitsspeicher (erweiterbar auf bis zu 32 GB) sowie bis zu 512 GB große PCIe SSDs (Solid State Disks). Die leistungsstarken Komponenten verbaut Toshiba in einem ultraleichten (ab 1,05 kg) und robusten Magnesiumgehäuse. Top ausgestattet und mit gerade einmal 15,9 mm Bauhöhe bequem zu transportieren, eignen sich die neuen Notebooks ideal für vielreisende Geschäftsleute. Die neuen Portégé-Modelle sind ab sofort in Deutschland verfügbar.Thunderbolt™ 3-Technologie: Acht Mal so schnell wie USB 3.0Der USB Type-C-Port mit Thunderbolt™ 3-Technologie zeichnet sich durch schnelle Übertragungsraten von bis zu 40 GBit/s aus, was der achtfachen Geschwindigkeit der Datenübertragung via USB 3.0 entspricht. Zudem lässt sich darüber gleichzeitig das Notebook aufladen. Ist die Toshiba Thunderbolt™ 3-Dockingstation angeschlossen, lassen sich Dateninhalte parallel auf zwei 4k-Monitoren wiedergeben.In-Cell-Touch-Screen: Dünner, leichter, klarer, brillanterAlle vier neuen Notebooks sind mit matten 13,3 Zoll (33,8 cm) Displays ausgestattet, zwei davon (Portégé X30-D-13Z und Portégé X30-D-143) inklusive In-Cell-Touch-Technologie. Diese Technologie ermöglicht es, die Touch-Funktion direkt in das LCD (Liquid Crystal Display) zu integrieren. So wird die Schicht der Touch-Sensoren mit dem Träger LCD zu einer einzigen Schicht verbunden. Eine separate Sensorschicht ist nicht notwendig. Ebenso entsteht zwischen den einzelnen Lagen keine Luftschicht. Auf diese Weise lässt sich das Display noch dünner anfertigen, was wiederum zu einer Gewichtseinsparung führt. Weiterhin werden Lichtreflexionen reduziert und Bildschirminhalte noch klarer und brillanter dargestellt. Zudem benötigen Displays mit In-Cell-Touch-Technologie weniger Strom als herkömmliche Bildschirme.IR-Kamera, SecurePad™ mit Fingerabdruckleser, eigenes BIOSFür eine umfassende Datensicherheit stattet Toshiba alle neuen Portégé-Modelle mit zahlreichen Sicherheitsfunktionen aus. Hierzu zählt unter anderem eine IR-Kamera für die Gesichtserkennung, die Windows Hello und Intel® Authenticate unterstützt. Ebenso mit an Bord ist ein SecurePad™ mit Fingerabdruckleser, das mit einer Glasoberfläche für eine präzisere Steuerung ausgestattet ist. Weiterhin verfügen die Notebooks über ein selbstentwickelte BIOS, das den unerlaubten Zugriff durch Dritte ausschließt.Toshiba Reliability GuaranteeUm Unternehmen die nötige Planungssicherheit zu geben, profitieren Anwender bei den neuen Geräten von der einzigartigen Toshiba Reliability Guarantee . Sollte das Gerät im ersten Jahr nach Kauf zum Garantiefall werden, erhält der Kunde sowohl den vollen Kaufpreis des Notebooks als auch das kostenlos reparierte Gerät zurück. Voraussetzung ist lediglich eine Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach Erwerb des Geräts.Alle anderen hier erwähnten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer.Änderungen von Produktspezifikationen und Konfigurationen sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Abweichungen des Produktdesigns und der Produktmerkmale sowie Abweichungen von den dargestellten Farben sind möglich. Irrtum vorbehalten.Facts & FiguresPortégé X30-D-162• Intel® Core™ i5-7200U CPU• 8 GB Speicher, max. 32 GB• 256 GB PCIe SSD• 13,3“ (33,8 cm) FHD• UVP inkl. MwSt.: 1.789 EuroPortégé X30-D-13Z• Intel® Core™ i5-7200U CPU• 8 GB Speicher, max. 32 GB• 256 GB PCIe SSD• 13,3“ (33,8 cm) FHD In-Cell-Touch• UVP inkl. MwSt.: 1.899 EuroPortégé X30-D-16P• Intel® Core™ i7-7500U CPU• 16 GB Speicher, max. 32 GB• 512 GB PCIe SSD• 13,3“ (33,8 cm) FHD• UVP inkl. MwSt.: 2.199 EuroFacts & FiguresPortégé X30-D-143• Intel® Core™ i7-7500U CPU• 16 GB Speicher, max. 32 GB• 512 GB PCIe SSD• 13,3“ (33,8 cm) FHD In-Cell-Touch• UVP inkl. MwSt.: 2.259 EuroAlle neuen Modelle: Portégé X30-D-162, Portégé X30-D-13Z, Portégé X30-D-16P, Portégé X30-D-143• Betriebssystem: Windows 10 Pro 64-bit• Grafik: Intel® HD Grafik 620• Konnektivität: Wireless LAN 802.11ac+agn, Bluetooth® 4.2, LTE (4G), HSPA+, GSM/GPRS/EDGE Sierra Wireless, Thunderbolt™ 3-Technologie• Kamera: IR-Kamera mit Dual-Mic für Windows Hello und Intel® Authenticate• Farbe: Onyx-blau im Hairline Finish• Abmessungen: 316 x 227 x 15,9 mm (B x H x T)• Gewicht: ab 1,05 kgÜber ToshibaSeit über 140 Jahren trägt Toshiba mit innovativen Technologien dazu bei, die Wertschöpfung zu steigern und der Bevölkerung eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen. Toshibas Kerngeschäft umfasst die Bereitstellung einer Infrastruktur, die eine hohe Lebensqualität sowie ein modernes Umfeld ermöglicht. Über ToshibaSeit über 140 Jahren trägt Toshiba mit innovativen Technologien dazu bei, die Wertschöpfung zu steigern und der Bevölkerung eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen. Toshibas Kerngeschäft umfasst die Bereitstellung einer Infrastruktur, die eine hohe Lebensqualität sowie ein modernes Umfeld ermöglicht. Getreu den Prinzipien des Leitgedankens der Toshiba Group, „Committed to People, Committed to the Future", betreibt Toshiba ein weltweites Geschäft und trägt dazu bei, eine Welt zu schaffen, in der auch die zukünftigen Generationen bequem leben und sich wohlfühlen können.Weitere Informationen über Toshiba sind unter www.toshiba.de sowie auf dem Toshiba Blog unter http://www.toshiba.de/generic/Toshibytes/ erhältlich.



