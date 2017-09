Geheilt durch Lebensmittel mit "Nutrazeutika"

„Nutrazeutika“ hilft dir deine Gesundheit zu stärken, Krankheiten vorzubeugen und medizinische Therapie zu unterstützen.Es werden viele helfende und heilende Lebensmittel vorgestellt, die deinen Körper und deine Gesundheit wieder auf Vordermann bringen.Dazu gehören folgende: Zwiebeln:Zwiebeln sind reich an Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen, außerdem sind sie ein starkes antiseptisches Mittel.Zwiebeln und Zwiebelsaft lösen Harnsäure auf, stärken das Herz, regen die Leber und die Bauchspeicheldrüse an, wirken gegen Diabetes, Bluthochdruck, Bronchitis, Infektionen, Geschwüre, Tuberkulose, Halsschmerzen, Erkältungen, Grippe, Fett, Sklerose, Geschlechtsdrüsen. Ingwer:Der Geruch des Ingwers ist aromatisch, der Geschmack brennend scharf und würzig. Wesentliche Bestandteile sind dabei ein ätherisches Öl, Harzsäuren und neutrales Harz, sowie Gingerol. Weiter enthält Ingwer Zingiberen, Zingiberol, und Diarylheptanoide. Außerdem enthalten die Ingwerwurzeln auch verdauungsfördernden, magenstärkenden, appetit- und kreislaufanregenden Stoffe. Kokosnuss und Kokosöl:Kokosnuss-Produkte zählen aufgrund ihrer vielfältigen positiven Auswirkungen auf die Gesundheit, zu den wertvollsten Lebensmitteln. Sie wirken antibakteriell, antiviral, antifungal und antiparasitär. Kokosöl regt den Stoffwechsel an und verhindert erfolgreich Heißhungerattacken. Zitrusfrüchte:Zitrusfrüchte enthalten erhebliche Mengen bestimmter Polyphenole, Flavanoiden und viel Vitamin C, außerdem viele Mineralstoffe wie Eisen oder Phosphor. Sie stärken das Immunsystem und die Abwehrkräfte des Körpers, haben eine antioxidative und entzündungshemmende Wirkung, die den Krebs bekämpfen kann und das Wachstum von Metastasen verlangsamen könnten. Tee:Manche Teegetränke sind echte Krankheitskiller und super Helfer beim Abnehmen. Wie z.B. Ingwer + Zitrone, Ingwer + Minze, Ingwer + Grüner Tee, Ingwer + Zwiebel + Zitrone.Zudem findest du in „Nutrazeutika“ leckere und gesunde Rezepte, ganz leicht zum Selbermachen, die dein Immunsystem stärken und dich fit machen.Außerdem findest du viele echte, exklusive Informationen, Tipps und Tricks, die du so bisher nicht kanntest und die im Kampf gegen Krankheiten magisch wirken.Dieses Buch ist eine tolle Synthese aus wissenschaftlichen Tatsachen, afrikanischer Naturlehre und Wissen aus vielen Kulturen der Welt!Die wichtigsten Schlagworte auf einen Blick:Gesund, Natürlich, Kräuter, Ernährung, Lebensmittel, Rezepte



Bildinformation: Cover Nutrazeutika