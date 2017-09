Großer Positionierungskongress mit Peter Sawtschenko in Darmstadt

Was entscheidet, ob ein Unternehmen, ein Produkt oder eine Dienstleistung langfristig Erfolg im Markt hat? Die Positionierung macht den Unterschied! Am 6. Oktober 2017 zeigt der bekannte Experte Peter Sawtschenko auf einem Positionierungskongress, worauf es wirklich ankommt. Anhand von konkreten Erfolgsbeispielen erfahren Unternehmer, wie sie ihre Positionierung systematisch verbessern und ihre Umsätze schrittweise erhöhen können.Darmstadt. Jeder Unternehmer wünscht sich eine starke Kundennachfrage und volle Auftragsbücher. Doch nur die wenigsten erreichen dieses Ziel. Oft bleiben die Geschäftsergebnisse deutlich hinter den Erwartungen zurück. So kann eine Firma schnell in existenzielle Schwierigkeiten geraten. Hier ist eine Neupositionierung häufig die letzte Möglichkeit, um das Unternehmen und die Arbeitsplätze zu retten. Peter Sawtschenko gilt als der profilierteste deutschsprachige Positionierungsberater. Mit dem von ihm entwickelten System der Energie-Resonanz-Positionierung konnte er in den letzten 25 Jahren rund 500 Unternehmen zum Erfolg verhelfen. Mit dem großen Positionierungskongress in Darmstadt will Sawtschenko interessierten Unternehmern zeigen, wie sie aus der Falle der Austauschbarkeit herausfinden und zur Nummer 1 in den Köpfen ihrer Zielgruppe werden."Unternehmer lernen am besten von Unternehmern", so Peter Sawtschenko. Aus diesem Grund werden mehrere Unternehmer über ihren Weg zur erfolgreichen Positionierung berichten. Sie erläutern, welche Hindernisse überwunden werden mussten und welche positiven Überraschungen sie beim Prozess der Neupositionierung erlebt haben. In Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Interviewrunden können sich Teilnehmer und Referenten intensiv über das Thema austauschen. Peter Sawtschenko erläutert das Konzept der Positionierungskongress folgendermaßen: "Wir möchten den Besuchern anhand von praktischen Beispielen zeigen, was sie mit einer durchdachten Positionierung alles für ihr Unternehmen erreichen können. Der Schwerpunkt liegt klar auf dem praktischen Nutzen für die Teilnehmer. Wir haben erfolgreiche Unternehmer eingeladen, die aus erster Hand berichten, welche Erfolge sie mit der Neupositionierung erreicht haben. Jeder Kongressteilnehmer erhält im Laufe des Tages wichtige Anregungen von anderen Unternehmern, viele praktische Tipps und sofort umsetzbares Wissen. So können die Teilnehmer gleich nach dem Kongress damit beginnen, Ihre Positionierung am Markt gezielt zu verbessern!"Insgesamt zehn Referenten aus verschiedenen Branchen werden während des Positionierungskongresses über ihre Erfahrungen sprechen und ihr wertvolles Praxiswissen an die Teilnehmer weitergeben.Interessenten können sich unter folgendem Link direkt zum Kongress anmelden:Über Peter SawtschenkoPeter Sawtschenko ist Inhaber des Sawtschenko Instituts, Leiter des Positionierungszentrums für die Wirtschaft und der Positionierungs-Akademie. In den vergangenen 25 Jahren hat er mehr als 400 Unternehmen bei der Neuausrichtung ihrer Betriebe beraten. Viele von ihnen sind Marktführer in ihrem Bereich geworden. Auf Basis seiner langjährigen Erfahrung hat er die Energie-Resonanz-Positionierung entwickelt. Diese marktorientierte Erfolgsstrategie erklärt, wie sich Firmen ohne Umwege effizient und gewinnorientiert positionieren können.