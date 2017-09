Singles und Alleinreisende auf Fernreisekurs

HAMBURG - 15. Sept. 2017. Gemeinsam auf Curacao mit Delfinen schwimmen. Pinguine am südafrikanischen Boulders Beach bestaunen. Puderzuckerstrände und Oldtimer auf Kuba entdecken. Sunwave Reisen nimmt für Herbst und Winter 2017, über Weihnachten, Silvester und für 2018 Fernziele ins Visier. News gibt es auf Curacao und Kuba. Der Spezialist für Singlereisen bietet die Trips in verschiedenen Altersgruppen an. Meist teilen sich drei Teilnehmer einen Mietwagen. Jede Gruppe hat ihren Reiseleiter, der Ausflüge und Freizeitaktivitäten organisiert. Daneben bleibt Zeit zum individuellen Relaxen.Curacao: Eintauchen ins karibische ParadiesJüngstes Traumziel im Sunwave-Fernreiseangebot ist Curacao. Gemeinsam tauchen Solourlauber ins karibische Paradies ein: Neben Tauchkursen sind Segeln, Schnorcheln oder Schwimmen mit Delfinen angesagt. Dazu kommt ein Ausflug in die Hauptstadt Willemstad. Die Sunwave-Gruppen wohnen im Lions Dive und Beach Resort direkt am Bilderbuchstrand.Trendziel Kuba: neue Rundtour speziell für AlleinreisendeTrendziel Kuba: Hier mixt der Veranstalter für Alleinreisende eine neue Rundtour mit Oldtimertouren in Havanna, Trinidad, dem UNESCO-Welterbe Valle de Vioales und Strandtagen auf Varadero. Dazu kommen Wanderungen, Stopps auf einer Tabakfarm und in einer Zigarrenmanufaktur sowie eine Katamarantour entlang der Südküste.Mauritius: Strand und Sport im Indischen Ozean - ein Termin über SilvesterDas Crystals Beach Resort & Spa lädt zum Entspannen ein - aber Mauritius kann mehr als Strandurlaub. Auch hier erwartet Wassersportfans ein Katamarantrip. Weitere Top Acts sind Ausflüge zum Naturpark La Vanille, zu den Salinen von Tamarin und zur Steilküste in Gris Gris.Südafrika ruft: Nationalparks, Garden Route und Multikulti-MetropolenIn Südafrika gehen Singlegruppen im Addo Elephant und im Tsitsikamma National Park auf die Pirsch. Sie bestaunen Robben in der "Hout Bay" und Pinguine am Boulders Beach. Testen Weine, erleben das Kap der Guten Hoffnung und den Flair der Multikulti-Metropolen Kapstadt und Johannesburg. Eine Schiffsfahrt auf der Knysna-Lagune an der Garden Route rundet das Ganze ab.Über den Dächern von New York ...... genießen Alleinreisende gemeinsam den Ausblick von der Rooftop-Bar in der Fifth Avenue. Sie besuchen Filmschauplätze und den Central Park, Times Square, Brooklyn Bridge, Broadway, Rockefeller Center und Empire State Building. Text 2.371 Z. inkl. Leerz.Reisetermine und Preise 2017/18, z. B.Curacao: in verschied. Altersgruppen, Okt. - Nov. 2017, 7 Nächte ab 1599,- EuroKuba: Termine ab Oktober 2017 unter www.sunwave.de Mauritius: in verschied. Altersgruppen, Nov.- Dez. 2017 und Dez. 2107- Januar 2018, 10 Nächte ab 2599,- EuroSüdafrika: Altersgrupe 35-55 Jahre, Dez. 2017 - Jan. 2018 und Feb. 2018 ab 1799.- EuroNew York: in verschied. Altersgruppen, Nov. 2017 und Dez. 2017 - Jan. 2018, 5 Nächte ab 1799,- Euro



Bildinformation: Singles und Alleinreisende entdecken gemeinsam Beachbars in Curacao