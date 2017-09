Neuer Internet-Fliesenshop startet mit attraktiven AngebotenDer neue Internet-Fliesenshop KERAMICS ( www.keramics.com ) ist online. Wohnungs- und Hausbesitzer, Handwerker, Innenarchitekten und andere Fliesenfans finden im Online-Store über 500 verschiedene modisch-aktuelle Produkte aus den Bereichen Boden-, Wand- und Mosaikfliesen sowie passende Accessoires wie Waschtischarmaturen oder Wannen.Bei der Vielzahl der KERAMICS.COM-Angebote ist eine gut strukturierte Kategorisierung für das schnelle Finden der Wunschfliesen gegeben: Neben Suchfiltern, wie zum Beispiel Farbe, Art, Material, Form und Format, ist eine Sortierung der Fliesen nach Relevanz, Topseller, Preis, Erscheinungsdatum, Alter und Hersteller möglich. Auch nach dem Fliesendesign, wie zum Beispiel Vintage, Stein- oder Holzoptik, kann gezielt gesucht werden.Der neue Fliesenshop ermöglicht durch sein responsives Online-Design komfortables und sicheres Einkaufen (via SSL-Zertifikat) auf dem PC, Smartphone oder Tablet mit Mastercard, Visa, PayPal, Sofortüberweisung oder Vorkasse. Der Versand ist innerhalb Deutschlands und europaweit ab einem Bestellwert von 2500 Euro auf dem Festland kostenfrei. Da die Farben der Fliesen je nach PC-Monitor-Einstellung vom Original abweichen können, bietet KERAMICS.COM auch den Versand von Musterproben an, die aus der Originalfliese geschnitten werden.Zur Shop-Eröffnung von KERAMICS.COM gibt es zahlreiche reduzierte Online-Angebote wie die Bodenfliese Dust Grey, die Holzoptik-Bodenfliese Tarima Roble oder die Vintage-Bodenfliese/Wandfliese Pav. Padua.Die Geschäftsführung von KERAMICS.COM plant, den Online-Shop europaweit zu einer der ersten Anlaufstellen für die schönsten Fliesen im Internet zu machen. Neben der Vielfalt und dem Design sollen dabei die Beratungskompetenz, die Lieferfähigkeit und der Preis ausschlaggebend sein. Unter dem Motto ´Just crazy about Keramics´ soll die Verwechselbarkeit des Angebotes manifestiert werden.



