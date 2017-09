Soviel kann ein Kassenwechsel den Chef kosten

Der Sachverhalt ist nicht ganz neu. Aber überwiegend unbekannt. Dabei liegt hier sprichwörtlich das Geld auf der Straße.Die Unternehmensberatung "Leiwand Marketing" hat sich in einem aktuellen Projekt mit dem Thema auseinandergesetzt und schätzt den Betrag auf weit über EUR 4 Mrd. pro Jahr. "Welche Summen für ein Unternehmen drin sein können, zeigt ein Blick auf unseren Rechner auf umlage.de.", so Jürgen Walter, Projektleiter von umlage.de, "Das Projekt hat es sich zur Aufgabe gemacht, bei Vergleichen von Krankenkassen, den Blickwinkel des Arbeitgebers stärker in den Fokus zu stellen.Betroffen sind Unternehmen, die am Ausgleichsverfahren zur Umlage U1 "Lohnfortzahlung" teilnehmen, wie durch das "Gesetz über den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlung (AAG)" geregelt. Darunter fallen die meisten Betriebe mit bis zu 30 Mitarbeitern in Vollzeit. Gibt es Teilzeitbeschäftigte, können es auch mehr Personen sein.Ein Beispiel: Franz W. hat ein laufendes Bruttomonatseinkommen von EUR 4.000 und ist heute bei der AOK Bremen/Bremerhaven versichert. Er überlegt den Kassenwechsel zur mhPLUS BKK. Die Beitragssätze der beiden Kassen sind identisch. Beim selben Leistungs- oder Erstattungssatz (in diesem Fall in Höhe von 70%) liegt der Umlagesatz bei der AOK bei 3,6% und bei der mhPLUS bei 2,3%. Somit könnte der Arbeitgeber gut und gerne fast EUR 700 im Jahr sparen.Noch viel spannender ist allerdings die Szenariobetrachtung, wenn alle Mitarbeiter in der (wiederum aus Arbeitgebersicht) günstigsten Kasse versichert wären. Der Unterschied für den Arbeitgeber liegt im Durchschnitt bei etwa EUR 500 je Mitarbeiter und Jahr, die sehr gut in die Mitarbeiterbindung investiert werden könnten, so die Erfahrungen aus dem Projekt.Auf jeden Fall kann ein kritischer Blick auf das Thema Umlage nicht schaden. Wer mehr wissen möchte kann sich gerne auf den Seiten der Krankenklassen im Netz umsehen oder auf umlage.de online einen ersten Überschlag berechnen. zum online Rechner



Bildinformation: Soviel kann ein Kassenwechsel den Chef kosten