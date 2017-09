(Mynewsdesk) Das dänische Möbelhaus BoConcept gewährt anlässlich des 65-jährigen Firmenjubiläumsvom 14. – 26. September 2017 20% Preisnachlass auf das gesamte Sortiment. Diese Jubiläums-Aktion ist die Gelegenheit, um sich Lieblingsstücke der neuen Kollektion 2018 ins Haus zu holen. Ein Blick auf die Design-Neuheiten lohnt sich definitiv für alle Interior-Liebhaber und Design-Freunde.Weitere Infos zu den BoConcept-Stores in Ihrer Nähe:BoConcept Hannover: 65 Jahre BoConcept – 20% auf ALLES www.boconcept-experience.de/hannover/65-jahre-boconcept-20-auf-alles/BoConcept am Fischmarkt und BoConcept am Gänsemarkt: 65 Jahre BoConcept – 20% auf ALLES www.boconcept-experience.de/hamburg/65-jahre-boconcept-20-auf-alles/BoConcept NRW: 65 Jahre BoConcept – 20% auf ALLES http://boconcept-experience.de/koeln_duesseldorf_essen/65-jahre-boconcept-20-auf-alles/via:Redaktionsbüro für Bild + TextFrank-Michael PreussMendelssohnstrasse 730173 Hannoverfon: 0511 4716-37info (at) fmpreuss.dewww.fmpreuss.deDiese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Frank-Michael Preuss - Redaktionsbüro für Bild und TextShortlink zu dieser Pressemitteilung:http://shortpr.com/ahgkd9Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:www.themenportal.de/food-trends/boconcept-experience-65-jahre-boconcept-20-auf-alles-72914



Bildinformation: BoConcept-Experience: 65 Jahre BoConcept - 20% auf ALLES