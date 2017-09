Exclusive Networks schließt Vertrag mit Proofpoint für Deutschland und Österreich

München, 15. September 2017. E-Mail-gebundene Angriffe sind heute für alle Organisationen einer der größten Bedrohungsfaktoren. Proofpoint bietet hoch spezialisierte Lösungen für dieses Genre von Attacken, weshalb der Value Added Distributor Exclusive seinen Distributionsvertrag mit diesem Hersteller nun auch für Deutschland und Österreich erweitert hat. Da die Lösungen in der Schweiz bereits verfügbar sind, haben nun Exclusive-Kunden im gesamten deutschsprachigen Raum darauf Zugriff.Proofpoint verfügt über langjährige Erfahrung bei der Entwicklung von innovativen und intelligenten Lösungen, mit denen sich Cyberbedrohungen abwehren lassen, die sich speziell über E-Mail, Social Media und mobile Channels verbreiten. Nicht umsonst ist das Unternehmen als Leader in mehreren Gartner Magic Quadranten gelistet – in sieben aufeinanderfolgenden Jahren im Bereich Secure Email Gateways und in fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Enterprise Information Archiving.„Exclusive-Networks-Fachhändler können jetzt das Proofpoint-Lösungsportfolio ab sofort in der gesamten DACH-Region anbieten und ihren Unternehmenskunden einen weiteren Level an Sicherheit liefern – der Bedarf ist vorhanden. Denn da Mitarbeiter und Devices moderner Unternehmen überall arbeiten, Daten und Programme weltweit überall verteilt sind, ändern sich auch die Bedrohungen und in Konsequenz müssen sich die Lösungen zur Abwehr anpassen und auch an jeder Stelle eingreifen können. Diese Aufgabe übernehmen die Proofpoint-Lösungen perfekt. Dank der modularen Architektur können Erweiterungen des Funktionsumfangs wie etwa Secure Share, eine sichere Bereitstellung von großen Daten oder – was liegt beim Thema E-Mail näher – eine sichere digitale Archivierung mit Proofpoint Archive einfach realisiert werden“, erklärt Michael Woelm, der kürzlich bei Exclusive Networks anheuerte und seit dem 1. August als Business Development Manager für die Proofpoint-Produkte zuständig ist. „Beeindruckend ist dabei die Intelligenz der Lösung, die aus jeder neuen Bedrohung lernt und damit die proaktive Erkennung und den Schutz in Echtzeit verbessert“, ergänzt Woelm, der mittlerweile 25 Jahre Erfahrung in der Branche aufweist und auch in seiner vorherigen Tätigkeit beim Marktbegleiter ADN den Hersteller Proofpoint als Channel Partner Manager Networking & Security verantwortete.Die Proofpoint-Technik der nächsten Generation bietet herausragenden Schutz vor unbekannten Bedrohungen und zielgerichteten Angriffen der heutigen Zeit auf Basis einer Rechenzentrums-basierten, modernen und intelligenten Plattform. Dank der Kombination des sicheren E-Mail-Gateways mit ausgefeilten dynamischen Malware-Analysen, Echtzeit-Bedrohungsalgorithmen und der automatisierten Reaktion auf Bedrohungen können Unternehmen gezielte Angriffe besser erkennen und automatisch Gegenmaßnahmen ergreifen, sobald eine potenzielle Gefährdung erkannt wird. Damit schützt Proofpoint Unternehmen, deren Mitarbeiter und Daten vor aktuellen und künftigen Bedrohungen und Compliance-Risiken.„Da wir weiterhin eine steigende Nachfrage von europäischen Unternehmen nach innovativen und effektiven Cybersicherheitslösungen sehen, ist es unerlässlich, unsere etablierte Partnerschaft mit Exclusive Networks in der DACH-Region auszubauen“, sagt Nik Churchley, Director EMEA Channels bei Proofpoint. „E-Mail ist nach wie vor der Bedrohungsvektor Nummer eins bei den Cyberkriminellen. Diese Partnerschaft ermöglicht es Exclusive Networks, unser erweitertes E-Mail-Schutzangebot anzubieten und europäischen Unternehmen einen erstklassigen, mehrschichtigen Schutz gegen E-Mail-Betrug, Ransomware, fortschrittliche Malware, Massenmails und E-Mail-Ausfallzeiten zu bieten.“Über die Exclusive GroupDie Exclusive Group (www.exclusive-group.com) ist ein Value Added Services- und Technologieunternehmen (VAST), welches das Wachstum disruptiver und innovativer Technologien weltweit beschleunigt. Die Mitarbeiter fühlen sich den ambitionierten Wachstumsvorgaben der IT-Herstellerpartner verpflichtet und sind motiviert von einer Kultur von Unternehmertum und nachhaltigem Wachstum.Mit über 50 Niederlassungen auf fünf Kontinenten und einer Präsenz in über 100 Ländern verfügt die Exclusive Group über alle wesentlichen Elemente für erfolgreichen Marktzugang und -wachstum. Unter der Bezeichnung 'Disruptive Distribution' hinterfragt die Exclusive Group stetig das traditionelle VAD-Modell, um Werte neu zu definieren und Differenzierung zu schaffen – mit seinem Cybersecurity-Brand Exclusive Networks und der Marke BigTec, einer Business Unit, die sich mit der Transformation von Datacentern befasst. Ergänzt wird dies durch leistungsfähige und innovative PASSport Global Services und umfassenden Geschäftsleasing-Angeboten durch Exclusive Capital.Über Exclusive NetworksExclusive Networks ist der 'Go-to' Value Added Distributor für schnelleren Markteintritt und Wachstum mit innovativen Technologien in den Bereichen IT-Sicherheit, Netzwerk und Infrastruktur. In den einzelnen Ländern bietet Exclusive Networks spezialisierten Technik- und Marketing-Support, der Mehrwert schafft, kombiniert mit dem Volumen und der Reichweite eines globalen Distributors. 