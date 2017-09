LKR Niedersachsen ist bei der Landtagswahl dabei

Der Niedersächsische Landeswahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 15. September 2017 die LKR Niedersachsen offiziell für die Landtagswahl in Niedersachsen am 15. Oktober 2017 zugelassen. Insgesamt werden 15 Parteien um die Stimmen der Wähler konkurrieren.Die Partei bedankt sich bei allen 2200 Menschen in Niedersachsen, die durch ihre Unterschrift eine Teilnahme an der Landtagswahl möglich gemacht haben.



Bildinformation: Horst Krebs