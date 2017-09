Vitamin B12 – Wichtig für Blutbildung, frische Zellen und gesunde NervenVitamin B12 gehört zu den wasserlöslichen Vitaminen. Mit chemischem Namen auch als Cobalamin bezeichnet, kommt es in allen Lebewesen vor. Das Vitamin ist an vielen Stoffwechselvorgängen beteiligt und spielt eine wichtige Rolle für die Gesundheit. Es wirkt unter anderem am Abbau von Fettsäuren mit und nimmt Einfluss auf die Blutbildung. Vitamin B12, welches eigentlich als Sammelbegriff für verschiedene Verbindungen mit gleichem Grundgerüst steht, gehört zu den Cobalaminen. Der Körper kann ca. 2-5 mg des Vitamins speichern und lagert zwischen 50 und 90 % davon in der Leber ein. Der Name leitet sich von Cobalt ab, denn das Spurenelement ist das zentrale Atom von Cobalamin.mehr lesen -->> https://das-gesundheitsplus.de/vitamin-b12-cobalamin-der-jungbrunnen-unter-den-vitaminen/