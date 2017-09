SPRT App goes Crowdfunding – BE PART OF THE MOVEMENT

Berlin – Das Berliner StartUp-Unternehmen SPRT (gesprochen: Spirit) startet seine Crowdfunding-Kampagne. SPRT hat es sich zum Ziel gesetzt, die weltweit größte Sport-Community zu kreieren – von Sportlern für Sportler.Seit dem 15.09.17 um 10.00 Uhr können sich Interessierte auf der Plattform – www.startnext.com/sprt – über alles Wichtige informieren und das Team in seinem Vorhaben unterstützen.„Wir von SPRT, freuen uns über Jeden, der uns unterstützt, egal ob mit 10€ oder 500€.“ so der Gründer Jakob Jakubov. Das Team hat einige Dankeschöns vorbereitet, „da ist für jeden was dabei“ fährt der Sportbegeisterte fort. Das eingesammelte Geld fließt zu 100% in die weitere Entwicklung der Applikation. Die kürzlich abgeschlossene iOS-Beta-Version wird von Bugs befreit und um weitere wichtige Features erweitert, die Android-Version steht aktuell bei 40%.Mit der App kannst du ganz einfach, jederzeit und überall Sportler treffen – denn SPRT richtet sich an alle Sportenthusiasten, ob Hobby- oder Leistungssportler, Auslandsstudent, Berufstätiger oder Reisender. Erstelle dein Profil, wähle deinen (zukünftigen) Standort, schaue, was in der Community (Live-Map) passiert, nimm an Events teil oder erstelle selbst welche. Die sogenannten Events können durch jeden User erstellt werden. Mit der Applikation kannst du innerhalb von 60 Sekunden dein Match, deinen Run oder dein Workout erstellen - mit Sportlern auf deinem Niveau und deinen Interessen.Egal ob in Berlin, München, Hamburg, Rio, Shanghai oder London. SPRT ist immer da, wo du bist. Von Sportlern für Sportler.Die iOS-Version ist ab dem 25.09.2017 im Store verfügbar, die Android-Version soll 4 Wochen später zum Download bereitstehen.



Bildinformation: SPRT-App