Weihnachtsbäckerei wie zu Großmutters Zeiten

Neu im Buchhandel:Kochbuch für Weihnachtsbäckereien mit 230 Originalrezepten von Marie Buchmeier. Original um 1900.Gerade richtig zur Vorweihnachtszeit erscheint das „Neue Kochbuch für Weihnachtsbäckereien“ von Marie Buchmeier. 230 leckere Backrezepte aus Großmutters Backstube bringen neuen Pep in Ihre Weihnachtsbäckerei!Wer nach qualitativ hochwertigen Backideen für Tee- und Weihnachtsplätzchen sucht, wird hier schnell fündig. Rezepte für Butterringel, Zimtmuscheln, Anisbrezeln und Zuckergebackenes für den Weihnachtsbaum lassen einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Lebkuchen, Pfeffernüsse, italienisches Weihnachtsbrot ... Sie können Ihren Weihnachtsteller in diesem Jahr völlig neu gestalten! Und Ihre Freunde werden große Augen machen.Die alten Rezepte sind leicht nachzuarbeiten. Mit wenigen Zutaten entstehen wahre Köstlichkeiten aus einer längst vergangenen Zeit...Aus dem Vorwort des Originals:„Im vorliegenden Werkchen hat die Verfasserin eine große Anzahl von verschiedenen guten Originalrezepten über Weihnachts- und Teebäckereien usw. zusammengestellt. Möge das Büchlein unter den werten Hausfrauen und Köchinnen weite Verbreitung finden. Bei der Bereitung möge man sich die Mühe nicht verdrießen lassen, den Teig zu den Bäckereien so lange gut abzuarbeiten, bis er fein wird, und auch Zucker und Eier schaumig zu rühren (man rührt nicht leicht zu lange), denn gerade davon hängt das gute Gelingen der Bäckereien ab. Es ist immer ein großer Nutzen daran, weil man dadurch mehr Teig gewinnt. Ich garantiere, dass, wenn meine Ratschläge befolgt werden, die Rezepte auch gelingen. Dies wünscht von Herzen die Verfasserin Marie Buchmeier.Marie Buchmeier war Ende des 19. Jahrhunderts im Regensburger Raum als Herrschaftsköchin tätig. Sie verfasste verschiedene Koch- und Backbücher. Auch das „Neues Kartoffel-Kochbuch“ wurde von Peter M. Frey inzwischen neu herausgegeben.Taschenbuch: ISBN-13: 978-3-7431-4886-4 zum Preis von 9,90 € (D)eBook: ISBN-13: 978-3-7448-5936-3 zum Preis von 6,99 € (D)136 SeitenHistorische Bücher. Neufassung und Digitalisierung gemeinfreier Werke unter Beachtung der neuen deutschen Rechtschreibung.



Bildinformation: Weihnachstbäckereien. www.pixabay.de