"Starke Menschen stärken Freiheit": Lions Club Bielefeld Benefiz Bund und Dr. Schmitt GmbH Würzburg Versicherungsmakler laden zum Vortragsabend

Würzburg / Bielefeld, 14. September 2017.Erfolgreiche Unternehmer sind die Grundlage einer sozialen Gesellschaft. Was aber ist es, was einen erfolgreichen Unternehmer von weniger erfolgreichen Wettbewerbern unterscheidet? Und wie bewahrt man sich Erfolg? Fünf ausgewiesene Experten, die allesamt auf erfolgreiche Ausnahmekarrieren zurückblicken können, werden diese Fragen am Montag, den 25. September von 17 bis 21 Uhr bei einem exklusiven Vortragsabend in der Residenzgaststätte Würzburg beantworten - kompetent, ehrlich und mit echtem Mehrwert für die Zuhörer. "Starke Menschen stärken Freiheit", lautet das Motto der informationsgeladenen Veranstaltung, zu der der Lions Club Bielefeld Benefiz Bund gemeinsam mit der Dr. Schmitt GmbH Würzburg Versicherungsmakler einlädt. Der Erlös des hochkarätig besetzten Events kommt der Würzburger Kindertafel zugute."Wir freuen uns, an diesem Abend fünf der gefragtesten Vordenker und Management-Autoren im deutschsprachigen Raum begrüßen zu dürfen", sagt der Coach, Kabarettist und Herausgeber zahlreicher Bücher Peter Buchenau, der das seltene Event federführend für den Lions Club initiiert hat. Die fünf ausgewiesenen Experten zum Thema erfolgreiches Unternehmertum werden aktuelle Trends beleuchten, konkrete Schwerpunkte des Erfolgs benennen und wichtige Skills für eine steile Karriere identifizieren. "Die Veranstaltungsteilnehmer dürfen sich auf einen prall gefüllten Werkzeugkasten und Einblicke in Entwicklungen und Trends der erfolgreichen Unternehmensführung unserer Zeit freuen", verrät Buchenau.Suzanne Grieger-Langer, Profilerin, Bestseller-Autorin, Lehrbeauftragte, erfolgreiche Unternehmerin und Präsidentin des Lions Clubs Bielefeld Benefiz Bund, wird die Möglichkeiten des Profilings vorstellen und den Zuhörern in ihrem Vortrag "Profiling People" erklären, wie sie die Top-Liga entscheidend mitgestalten können. Die Marken-Expertin, professionelle Vortagsrednerin, Autorin und Hochschuldozentin Carmen Brablec hilft erfolgreichen Unternehmen dabei, sichtbar zu werden und ihre Wunsch-Zielgruppe wie ein Magnet anzuziehen. Sie wird unter dem Titel "Image Sells - So erreichen Unternehmen eine Monopolstellung im Kopf der Zielgruppe und werden zum Kundenmagneten" zu den Themen Positionierung und Markenbildung sprechen, während Vanessa Weber, Geschäftsführerin der Firma Werkzeug Weber GmbH & Co KG, ihr Fachwissen und ihren Erfahrungsschatz rund um die Themen Nachfolge, Marketing und Führung mit dem Publikum teilen wird, um junge Führungskräfte und erfolgreiche Unternehmer auf ihrem Weg zu ermutigen. "Der Unternehmer als Person und Marke - Wege zu mehr Reichweite und Bekanntheit", lautet der Vortragstitel der Unternehmerin, die bereits im Alter von 22 Jahren vor der großen Aufgabe stand, die Firma Werkzeug Weber als Nachfolgerin zu übernehmen - und diese Herausforderung mit Bravour meisterte. Unter der Überschrift "Vom Unternehmer zum Mutmacher - Die Zukunft gehört den Mutigen" wird Rabih A. Karim, Universitätsdozent, Vortragsredner, Unternehmer und Mutmacher, erklären, wie Unternehmer, die den Fokus auf den Menschen im Mitarbeiter legen, noch mehr Kunden für sich begeistern können, während sich der erfolgreiche Autor, Mentor, Dozent und Geradeausdenker Peter Buchenau unter dem Titel "Menschlichkeit 4.0 - Mehr Präsenz und Wirkung im digitalen Zeitalter" dem unabdingbaren Zukunftsthema Digitalisierung widmet und dabei der Vereinbarkeit zwischen Maschinen und Menschen auf den Grund geht.Die Erlöse der Veranstaltung, die in dieser Besetzung deutschlandweit einmalig ist, kommen zu 100 Prozent der Förderung junger Menschen bei der Würzburger Kindertafel zugute. Die Redner erhalten weder Honorar noch Spesen, während die Dr. Schmitt GmbH Würzburg Versicherungsmakler als Veranstalter sowohl die komplette Raummiete als auch die Kosten für Technik und das Catering übernimmt. "Alle Vortragsredner sind Mitglieder des Lions Clubs Bielefeld Benefiz Bund, dessen Förderverein die Eintrittsgelder in voller Höhe an die Würzburger Kindertafel überweist", betont Peter Buchenau.Karten für die exklusive Veranstaltung sowie weitere Informationen zum Lions Club Bielefeld Benefiz Bund gibt es unter www.lc-bbb.de . Mehr über den Veranstalter Dr. Schmitt GmbH Würzburg Versicherungsmakler bekommen Interessenten unter www.dsv-wzbg.de . Details und Hintergründe zur Würzburger Kindertafel finden sich unter www.wuerzburger-kindertafel.de



Bildinformation: Fünf Top-Redner sprechen zugunsten der guten Sache am 25. September in Würzburg