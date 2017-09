Agatha Singer - "ICH BIEG DEIN HERZ NICHT MEHR GRADE"

Mit diesem Titel präsentiert Agatha Singer ihre 3. Single-Auskopplung, aus dem im Februar 2017 erschienen Album "HERZWEH" unter dem Musiklabel Junirecords.Die Sängerin mit der samtweichen Stimme feiert seit 2015 Single-Erfolge mit "Gib es zu, du hast um sie geweint", "Halt mit mir die Zeit an", "Als du heut Nacht bei ihr warst", sowie Album-Auskopplungen mit "Treffpunkt Liebe" und "Nimm mich mit, wenn du gehst".Mit dem Titel "Ich bieg dein Herz nicht mehr grade" wird sie ihre stets wachsende Fangemeinde wiederum begeistern, denn auch dieser Titel ist absolut tanzbar und hat Ohrwurmgarantie. Die sehr interessante Geschichte im Song erzählt von einer zerbrochenen Liebe. Sie wurde von ihm verlassen und hatte diesen Schmerz bereits überwunden. Plötzlich steht er vor ihrer Tür ganz aufgelöst und traurig. Im Refrain spricht sie ihre eindeutige Antwort aus:"Ich bieg dein Herz nicht mehr grade,denn meins schlug sich endlich frei.Frei von Dir und schlägt sich ziemlich gut.Ich bieg dein Herz nicht mehr gradeauch wenn ich weiß, was du fühlst heut Nacht,denn was du grade durchstehst,hab ich mit dir selbst durchgemacht."Noch mehr tanzbare Titel sind auf dem modern produzierten Schlager-Album zu hören. Agathas Erfolgsrezept: Sie widmet sich dem Thema Liebe und entführt uns in ihren Liedern auf interessante Herzensreisen. Dabei konfrontiert sie uns mit spannenden Geschichten aus dem Leben, verpackt in nachdenklichen Texten und wundervollen Melodien mit garantiertem Gänsehauteffekt. Ihre tiefsinnigen Worte wirken nicht aufgesetzt, sondern sie zeigt sich in ihrem Album sehr emotional, nahbar und authentisch.offizielles Musikvideo:https://youtu.be/qeU4OLPzrMsInfos unter www.agatha-singer.de, facebook.com/Singer.Agatha und www.junirecords.deInfo und Textquelle: Agatha Singer



Bildinformation: Agatha Singer (Bildquelle: Agatha Singer)