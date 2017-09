Pressemitteilung von Rooftop ARTs UG - ART Stalker

Funk, Soul, Latin, Afro, bis in den Jazz





Eigene Komposition, lebendige Improvisation, lyrische explosive Solis, gepaart mit funkigen Grooves. Der Bogen wird durch Spielfreude vom Funk, Soul, Latin, Afro, bis in den Jazz, Rock und Blues gespannt!



So Rock your Soul and dance!



Besetzung:



Leonidas Kotsis – dr



Rainer Maria Schmitz – bass



Stefan Fischer – keyb,



Robert Lewandowski – git,



Aziz Lewandowski – git



Manfred Wloch – perc



Michael Schulz – sax



https://soundcloud.com/funkoholicks



www.facebook.com/ShuffleDee/videos/1397052393697049/



Donnerstag 28.09.2017



Beginn: 20:30 Uhr



Vorverkauf: 7,50 € / Abendkasse: 10,- € / Ermässigt: 5,- €



Tickets gibt es direkt bei ART Stalker oder online www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin



Bildinformation: FUNKOHOLICKS - Funk, Soul, Latin, Afro, bis in den Jazz

ART Stalker

... verbindet lockere Bar-Atmosphäre mit internationaler Kunst.

Bühne für junge und etablierte Liveauftritte. Art Stalker in der Kaiser-Friedrich-Str. 67 ist die neue Event-Bar in Berlin-Charlottenburg.

Pep up the West!

«FUNKOHOLICKS gibt live Konzert in Berlin Charlottenburg»

Kaiser-Friedrich-Str. 6710627 BerlinDeutschlandTelefon: +49 (0)30 220 529 60Jennifer SprußART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin - +49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.de