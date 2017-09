HAUPTSTADTBLECH - Record Release Party in Berlin Charlottenburg

Fünf Blechbläser, ein Schlagzeuger, viel Enthusiasmus und ein Repertoire von Barock bis Rock:das ist HAUPTSTADTBLECHDie sechs Künstler schaffen das, was viele Ensembles anstreben - die Vereinigung klassischer und moderner Klänge. Auf hohem Niveau und mit großer Professionalität verbinden sie den Anspruch ernster Musik mit der Leichtigkeit der unterschiedlichsten Genres der Unterhaltungsmusik.In charmanter und witziger Weise führen die sechs Wahl-Berliner durch die Musikgeschichte: von Barock und Klassik bis zu Pop und Filmmusik. Mit diesem Erfolgsrezept kann HAUPTSTADTBLECH inzwischen auf über 12 Jahre Live-Konzerte, CD-Aufnahmen sowie zahlreiche Festveranstaltungen in ganz Deutschland zurückblicken.Mit ihrer neuen CD "salonfähig" betritt die Berliner Formation erstmals Neuland:HAUPTSTADTBLECH widmet sich dabei ausschließlich Titeln aus dem Bereich Jazz, Blues, Latin und Pop.So hören Sie einige der größten Titel aus der Unterhaltungsmusik der letzten 100 Jahre. Ob aus New Orleans, New York, Buenos Aires oder den Londoner Abbey Road Studios, die Berliner Künstler bringen den Sound diverser Weltstädte und Musikmetropolen auf die Bühne und Ihr Wohnzimmer.Erleben Sie HAUPTSTADTBLECH mit modernen und kraftvollen Klängen auf der CD „salonfähig“ oder live am 22.09.2017 zur Record-Release-Party im ART-Stalker !Freitag 22.09.2017Eintritt FreiAb 19 UhrART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin+49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.de



